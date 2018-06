Flypassager skal betale rekordstort erstatningskrav til SAS for at ryge

Knap 135.000 kr.

Det er, hvad en passager skal betale, efter han tog sig den frihed at ryge en cigaret under en flyvetur, skriver netavisen Flysmart24.

Det er SAS, som står bag erstatningskravet, der er det største krav, som flyselskabet nogensinde har fremsat for brud på sikkerhedsbestemmelserne.

Hændelsen fandt sted på en flyvning fra Arlanda-lufthavnen, der ligger uden for Stockholm, til Malaga i det sydlige Spanien for et par uger siden.

Det var på et af flyets toiletter, at manden altså valgte at tænde og ryge en cigaret, hvorefter han ifølge Flysmart24 kastede skoddet i en skraldespand - uden at cigaretten var ordentlig slukket.

»Situationen kunne dermed have blevet yderst dramatisk for alle om bord på flyet. Opstår der brand på et fly, kan det ende fatalt,« påpeger Knut Morten Johansen, der er informationschef i SAS, over for mediet.

Det var en anden flypassager, som ved et besøg på toilettet bemærkede, at der lugtede af røg og alarmerede kabinepersonalet.

Efter landing i Malaga måtte flyet igennem en større kontrol i lufthavnen.

SAS måtte i den forbindelse betale for hotelovernatning til de 120 passagerer, som skulle have været med på flyets returflyvning, som pga. kontrollen blev aflyst.

Derudover skulle flyselskabet også betale for at få flypersonalet udskiftet den følgende dag, hvor returflyvningen fandt sted.

»Reglerne hos SAS er klare: Et fly, som har været udsat for hændelser som i dette tilfælde, skal igennem grundige tjek, før det kan få lov at lette igen. Derfor blev flyet stående i Malaga til næste dag. Sikkerheden kommer før alt andet,« forklarer Knut Morten Johansen til Flysmart24 og fortsætter:

»Der er tale om enorme udgifter, når et fly ikke får lov at lette. Brugen af hvert fly er jo nøje planlagt fra dag til dag. Opstår der alvorlige problemer som i dette tilfælde, får det straks konsekvenser for det øvrige trafikprogram.«

Det sker omkring 10 gange årligt, at en passager bliver opdaget i at ryge under en af SAS' flyvninger.

»Enten bliver de afsløret af kabinepersonalet eller også er medpassagerer er opmærksomme og advarer vores ansatte om det, hvis de kommer ind på toilettet, og der lugter af røg. Det kan virke som en bagatel for mange, men det er vigtigt for sikkerheden om bord på flyvningen,« slår informationschefen fast.

Med det store erstatningskrav ønsker SAS ifølge Knut Morten Johansen at vise, hvilke konsekvenser det at bryde sikkerhedsbestemmelserne kan medføre.