Den danske forfatter Dorthe Nors undrer sig over de ældre danske mænds holdninger til hele #MeToo-bevægelsen. Hun har nemlig flere gange oplevet at blive placeret ved en bordherre, der havde nogle ret så klare holdninger til debatten og fik hende til at føle sig som en skraldespand for hans vrede.

Det skriver hun i et debatindlæg i den engelske avis The Guardian, hvor hun også lægger vægt på, at det for hendes vedkommende altid er sønner af det ellers så tolerante og frisindede land Danmark, der overhælder hende med vrede, når det kommer til #MeToo-bevægelsen.

»Han viste sig som en charmerende mand på omkring de 60 år. Jeg blev sat ved siden af ham. Det begyndte altid høfligt, men på et eller andet tidspunkt, nævnte nogen #MeToo. Og så skete der noget mærkeligt. Min bordherres kropssprog ændrede sig, mens han engagerede sig i en ophedet gardinprædiken mod bevægelsen. Som om der gik en sikring i ham,« indleder Dorthe Nors.

Forfatteren beskriver, at hun endte med at blive chokeret. Mønstret var det samme hver gang. En højtuddannet mand, i visse tilfælde magtfuld, og så hende. En kvindelig dansk forfatter, som var venlig og villig til at konversere. Og så dukkede #MeToo op, og hans opfattelse af hende skiftede. Hun blev en skraldespand for hans vrede.

»En af disse bordherrer introducerede sin vrede ved at sige "kvinder påtager sig altid offerrollen, men de sande ofre er mænd". Det var et smart træk, for han dominerede resten af samtalen, og siden "kvinder altid påtog sig offerrollen" kunne jeg ikke argumentere mod ham,« skriver forfatteren.

»Kan vi ikke tale om noget sjovere?,« spørger Björk, da journalisten spørger til samarbejdet med Lars von Trier Björk er hovednavn på den kommende uges festival Northside i Aarhus. I et eksklusivt interview taler hun om musikken, de politiske tekster og ikke mindst #MeToo – herunder anklagerne mod Lars von Trier.

Dorthe Nors skriver i sit debatindlæg, at en anden bordherre tog sig tid til at forklare hende, at mænd har et behov for at sprede deres sæd, og at kvinder er forpligtede til at forstå dette behov.

»Han sagde, at mænds behov er så stort, at kvinder kan frarøve mænd deres magt "med deres kroppe". Hvis de skiltede med varerne, så bad de selv om det. De burde dække sig til,« skriver Dorthe Nors.

»De her mænd, der insisterer på, at ingen har taget skade af et klap bagi, var de samme mænd, der tog del i den seksuelle frigørelse i 60'erne og 70'erne. De nød det, som var det en smørrebrødsbuffet. Nu tror de, at #MeToo ødelægger frisindet, og hvis du er uenig, er du en puritansk snerpe, af den slags, vi danskere har en tradition for at gøre oprør imod.«