May vandt brexitafstemning om EU's indre marked

Premierminister Theresa May har onsdag aften vundet en afstemning i parlamentet, som forkaster et forslag, der ville tvinge regeringen til at forhandle om, at Storbritannien forbliver i EU's indre marked.

Det skete med 327 stemmer mod 126, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Dermed forkastes et forslag fra Overhuset. Det ville betyde, at regeringen skulle forhandle om at blive en del af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Det ville kunne holde Storbritannien inde i EU's indre marked.

Norge, for eksempel, er en del af EØS, men er ikke EU-medlem. Det gør det muligt for Norge at være en del af det indre marked, men uden stemmeret.

Afstemningen er en sejr for Mays konservative regering, som er opsat på at bringe Storbritannien endeligt ud af EU næste år.

Men regeringen har med sit spinkle flertal allerede mødt mange bump på vejen mod brexit.

Regeringen møder nemlig modstand fra begge fløje i den politiske EU-debat, skriver nyhedsbureauet AP.

Og derudover er May også trængt af den benhårde brexit-fløj i hendes eget parti anført af udenrigsminister Boris Johnson og David Davis.

De har indirekte truet med at trække tæppet væk under May, hvis ikke hun søger et kontant brud med EU. Ofte omtalt som "hård brexit ".

Onsdagens afstemning er dog den anden sejr for May på blot to dage.

Tirsdag aften vandt hun ligeledes en afstemning i parlamentet over lovgivere, der ønsker et tæt forhold til EU.

Her fik May grønt lys til et kompromisforslag, som sikrer, at parlamentet ikke får mulighed for at sende regeringen tilbage til Bruxelles for at forhandle en bedre aftale.

De to succesfulde afstemninger er afgørende for May, der tidligere er blevet advaret om, at hvis hun tabte, ville det undergrave hele hendes forhandlingsposition over for EU.