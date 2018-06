Spanien: Beslutning om at tage imod flygtningeskib er en symbolsk handling

Spaniens udenrigsminister, Joseph Borrell, kalder beslutning om at tage imod skib med flygtninge for en "symbolsk handling", der skal tvinge Europa ud af sin se-den-anden-vej-politik, når det kommer til migration.

Det skriver The Guardian.

Skibet med 629 mennesker, inklusiv børn og gravide kvinder, var blevet reddet af den franske NGO SOS Méditerranée ud for Libyens kyst lørdag. Skibet, der hedder "Aquarius", blev dog fanget i en strid mellem Italien og Malta i weekenden, da begge lande nægtede skibet adgang til deres havne.

Spanien nye premiereminister, Pedro Sánchez,, trådte dog til mandag og annoncerede at skibet var velkomment i Valencias havn, og han insisterede på, at hans land havde pligt til at hjælpe med at afværge en "humanitær katastrofe".

Tirsdag sagde Joseph Borrell, at Spanien havde meget klare holdninger til situationen og sagde at »det er et problem, vi deler, og det skal behandles som et problem, vi deler.«

Borrell sagde, at den nye spanske regering nu satte foden ned og nægtede, at Spaniens beslutning om at tage imod flygtningeskibet var en sejr til Italien.

»Det er en sejr for dem, der er på skibet. Det er dem, der har vundet, for vi ved ikke, hvor de ville være uden Spanien,« sagde han.

Borrell mener heller ikke, at beslutningen vil tiltrække flere flygtninge, end der strømmer til på nuværende tidspunkt, da Europa ifølge ham i forvejen er en "magnet" grundet demografi og økonomisk velvære.

Migranter på vej til Spanien flyttes til andre skibe

Den franske NGO var begejstret for Spaniens beslutning, men lagde også vægt på, at det nu betød fire ekstra dage til søs. Sophie Beau, der er leder af SOS Méditerranée, sagde, at en bedre mulighed ville være at få passagererne i land i nærmeste havn og derfra fragte dem til Spanien.

Flere passagerer på skibet har ifølge NGO'en slugt store mængder saltvand, ligesom andre har fået voldsomme forfrysninger og nogle har været ofre for voldsomme kemiske forbrændinger, hvilket presser situationen på skibet yderligere.

På nuværende tidspunkt er passagererne overført til andre skibe, der er på vej til Valencia.