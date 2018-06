I februar blev beboere i lejlighedsblokke omkring VM-stadion i den russiske by Jekaterinburg afskåret fra de veje, der faciliterer adgang til deres hjem og de tilhørende parkeringspladser.

Et tre meter højt metalhegn blev sat op i for at optimere sikkerheden til VM i fodbold og skal forblive oppe til engang i august.

Det skriver The Irish Times.

Hegnet er overvåget af CCTV-kameraer og strækker sig over flere gader. Politiet har advaret beboere i nærheden af hegnet om at benytte deres altaner, åbne deres vinduer eller at stå i nærheden af deres vinduer på de dage der spilles kamp, af frygt for at de bliver set som trusler.

»Vi bor nu i en zoologisk have bag et hegn. Indgangen til vores bygning lider nu under en militærblokade,« sagde Elena Mormol, der bor i en af bygningerne til The Irish Times.

»Vores lokale politi gik rundt til alle lejlighederne og advarede os om, at det er forbudt at gå ud på vores altaner, bruge kikkerter eller åbne vores vinduer under kampene. Politiet har åbenbart snigskytter til at arbejde i området,« sagde hun.

Flere beboere har også berettet om besvær med at få kørestolsbrugere ind og ud af bygningerne, da den smalle rest af vejen, der ikke er dækket af hegn, ikke længere er tilladt at benytte sig af.

Jekaterinburg er dog ikke den eneste russiske by, der oplever ekstra sikkerhed op til VM. De 10 andre værtsbyer har også fået øget sikkerheden, da russisk politi har valgt at gøre mest muligt for at sikre sig mod eventuelle angreb.

Det er dog ikke kun hegn, der skal optimere sikkerheden under VM i fodbold. Brugen af droner under hele turneringen er bandlyst, reglerne for offentlige demonstrationer er skærpet og salg af håndvåben og rifler er forbudt.

Det bliver også sværere for de lokale at rejse under VM. Lufthavne og rejsefirmaer rapporterer, at charterfly ud af landet vil flyve fra lufthavnen i Tjeljabinsk, der ligger ca. 200 km fra Jekaterinburg, i stedet for den lokale lufthavn for at frigøre noget kapacitet.

Lokale, der bor omkring stadionet i Jekaterinburg vil også skulle benytte sig af særlige tilladelser for at bruge deres biler på de dage, der spilles kampe. Hvis man ikke bor i området, skal man benytte sig af offentlig transport.

Det er dog ikke alle, der er kede af den øgede sikkerhed i området. Nogle beboere melder om, at der nu er blevet mere roligt, da stadionet tit har været omringet af fulde fodboldfans, der ødelagde flasker og urinerede på gaden.