Klimaforandringer vil reducere grøntsager med en tredjedel inden 2050

Verdens forsyning af grøntsager risikerer at blive reduceret med en tredjedel inden 2050, hvis der ikke bliver gjort noget ved klimaforandringer.

Det skriver The Independent.

Ifølge en undersøgelse foretaget af London School og Hygiene and Tropical Medicine er især almindeligt brugte grøntsager som sojabønner og linser nogle af de grøntsager, der vil blive mindre af som følge af vandmangel og stigende temperaturer.

Og det kan få betydning for vores sundhed, mener forskerne bag projektet, da grøntsager er blandt hovedingredienserne i en en sund diæt.

»Vores studie viser, at miljømæssige forandringer såsom stigende temperaturer og mangel på vand, er en reel trussel for global landbrugsproduktion. Og det vil højst sandsynligt komme til at påvirke folkesundheden,« sagde leder af undersøgelsen Dr Pauline Scheelbeek til The Independent.



Studiet er baseret på data fra 1975 og frem og har vist, at udledning af drivhusgasser især vil have en negativ effekt på produktionen af bælgfrugter, der eksempelvis er ærter og sojabønner, hvor det forventes, at produktionen vil blive nedsat med 35 pct.

En forudsætning for undersøgelsens resultat er, at man fortsætter med den nuværende udledning af Co2 uden at tage yderligere midler i brug for at nedsætte forurening.

En løsning på problemet er nye variationer i afgrøder og at tage flere forbehold under produktionen af grøntsagerne.

»Vores analyse viser, at hvis vi forsætter "business as usual", vil miljømæssige forandringer reducere tilgængeligheden af disse vigtige madvarer,« sagde Alan Dangour, der er medforfatter på undersøgelsen til The Independent.