Polak idømt næsten 17 års fængsel for at bedøve britisk model og kidnappe hende i en kuffert

Lucasz Herba fra Polen er blevet idømt 16 år og ni måneders fængsel for at have kidnappet den britiske model Chloe Ayling. Det skriver BBC.

Domen faldt i Milan, hvor polakken ifølge Ayling lokkede hende til fra London under påskud af, at hun skulle medvirke i et photoshoot.

I stedet blev hun kidnappet og tilbageholdt på en gård i Italien i seks dage.

Ifølge den dømte tog hun frivilligt med, hvilket Ayling igennem sagen har afvist.

Da sagen startede i begyndelse af februar, fortalte en betjent i retten, at hun var blevet bedøvet, iført håndjern og transporteret i en kuffert videre til gården.

Den bristiske model Chloe Ayling blev tilbageholdt i seks dage imod sin vilje på en gård i Italien. Foto: AP

I retten har Ayling fortalt, at hun under sin bortførelse blev misbrugt både fysisk og mentalt.