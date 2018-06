Paven beder om fred efter møde mellem USA og Nordkorea

Pave Frans adresserer offentligheden hver søndag i Vatikanet, og denne søndag var ingen undtagelse. Her sagde Paven, at han håbede mødet mellem Kim Jong-un og Donald Trump vil lede til fred i Korea.

Det skriver Reuters.

Pave Frans udtaler sig ofte om aktuelle begivenheder rundt omkring i verden, og søndag valgte han altså at komme ind på det historiske topmøde mellem USA og Nordkorea, der foregår i Singapore.

»Jeg vil endnu en gang gerne tilbyde det elskede folk i Korea en særlig tanke om venskab og beder til, at de samtaler, der de næste dage finder sted i Singapore, vil medvirke til udviklingen af en positiv retning, der kan garantere en fredelig fremtid for den koreanske halvø og for hele verden,« sagde Pave Frans.

Mødet mellem Donald Trump og Kim Jong-un var i første omgang blevet aflyst, da de to parter langede ud efter hinanden, da de var uenige om præmissen for topmødet, hvilket resulterede i, at Trump aflyste mødet i et brev, han bagefter offentliggjorde.

Mødet blev dog genoptaget, og nu er de to ledere landet i Singapore, hvor topmødet finder sted de kommende dage. Trump har tidligere udtalt, at mødet skulle omhandle en nedrustning af Nordkoreas atomarsenal.

Pave Frans udtalte sig så sent som lørdag om klimaforandringer på en konference i Vatikanet for energichefer og eksperter. Her opfordrede han til, at man stopper med at benytte sig af fossile brændstoffer for at komme klimaforandringer til livs.