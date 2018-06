Tysklands konservative vil have strammere asylregler efter mord på 14-årig pige

Politikere fra Angela Merkels parti har søndag bedt om at stramme reglerne for asylansøgere i Tyskland. Efter en voldsom sag, hvor en irakisk mand er mistænkt for at have voldtaget og myrdet en 14 årig pige, er der nu et ønske om at få strammere regler for asyl.

Det skriver Reuters.

Politi fra den kurdiske region i Irak udtalte lørdag, at den 20-årige mistænkte havde tilstået mordet på den 14-årige pige, hvorefter han blev udleveret til Tyskland. Manden forlod Tyskland sammen med sin familie tidligere på måneden.

»Procedurer og regler for asyl og integration skal sættes under skarpere kontrol,« sagde Christian Baldauf, der er leder for det konservative parti CDU i Rheinland-Pfalz' statsparlament til avisen Die Rheinpfalz.

»Det er jo ikke til at forstå, at en afvist asylansøger, der har været retsforfulgt flere gange for diverse voldelige forbrydelser, ikke kan blive deporteret, men at den selv samme mand formår at rejse til sit hjemland under dække.«



Den mistænkte ankom til Tyskland under flygtningekrisen i 2015 og var kendt af tysk politi, da han flere gange var blevet voldelig over for tyske embedsmænd i forbindelse med sin asylstatus.

Merkels beslutning om at åbne grænserne i 2015 og lukke mere end en million flygtninge ind i landet har skabt større støtte til partiet Alternative für Deutschland, der er stor modstander af indvandring. Den tyske regering har afsat det, der svarer til 14 milliarder danske kroner af til at integrere asylansøgerne og tackle migrationsproblemer.

Baldauf udtalte til Die Rheinpfalz, at regeringens svar på mordsagen ikke børe være en racistisk hadekampagne.

»Det handler om at sætte tempoet på undersøgelser og retslige beslutninger op. At nå hurtigere domme, og at finde måder hvorpå vi kan deportere gerningsmænd og potentielle lovovertrædere uden undtagelser,« sagde han.

Præsident for Forbundsdagen, Wolfgang Schaüble mener, at Tyskland er nødt til at ændre landets relativt generøse asylregler.

»Vi er nødt til at skære nogle dele af vores love fra, hvis vi vil imødekomme en fælles europæisk asylpolitik,« sagde Schaüble til tyske Wirtschaftswoche.