Amerikansk talskvinde brugte D-dag som eksempel på godt forhold mellem USA og Tyskland

Heather Nauert, der er talskvinde for det amerikanske udenrigsministerium, er kommet i modvind efter at have brugt D-dag som et eksempel på det "meget stærke forhold" mellem USA og Tyskland.

Det skriver The Independent.

Nauert kom med kommentaren, da hun tirsdag forsvarede USA's ambassadør i Tyskland efter han udtalte, at han i særdeleshed gerne vil støtte europæiske konservative. Hun ville her gerne lægge vægt på, at USA og Tysklands bånd stadig er stærkt.

»Vi har et stærkt forhold med den tyske regering. Når man ser tilbage i historiebøgerne, kan man se, at i dag markerer 71-års dagen for Marshall-planen. Og D-dag er 74 år siden. Vi har tydeligvis en meget lang historie med Tyskland, og vi har et meget godt forhold til den tyske regering,« sagde Heather Nauert på et pressemøde tirsdag.

Under D-dag d. 6. juni 1944 stormede ca. 156.000 allierede tropper strandene i Normandiet for at få fodfæste i det Nazi-besatte Frankrig. Invasionen er den største amfibieoperation nogensinde, og den banede vejen for Tysklands nederlag i 1945.

Heather Nauert er tidligere tv-vært på den amerikanske tv-kanal Fox, hvor hun var en del af det konservative talkshow Fox and Friends.

Og hendes kommentar gik heller ikke ubemærket hen. En anden tv-vært fra kanalen MSNBC, Rachel Maddow, kritiserede Nauerts udtalelser, og pointerede at USA's præsident, Donald Trump, hyrede Heater Nauert direkte fra Fox.

»D-dag er ikke lige dét, du vil referere til, når du snakker om styrken af venskabet mellem USA og Tyskland,« skrev Rachel Maddow på Twitter.

D-Day is not really the thing you want to cite when you're talking about the strength of the relationship between the U.S. and Germany. pic.twitter.com/UOCoGY5bSH— Maddow Blog (@MaddowBlog) 7. juni 2018