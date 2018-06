Paven beder oliebosser om at reducere brug af fossile brændstoffer

Ved afslutningen af en to-dages konference i Vatikanet, der forenede oliechefer, investorer og eksperter, udtalte Pave Frans. at verden bør benytte sig af renere og mere bæredygtige energiforsyning og reducere brugen af fossile brændstoffer.

Det skriver The Guardian.

Paven sagde, at verden står foran en klimatrussel af helt enorme proportioner og at man derfor er nødt til at finde energiressourcer, der på sigt kan sænke forurening. Pave Frans lagde i sin tale også vægt på, at for at bekæmpe social ulighed, er der flere, der skal have adgang til energi.

»Vi ved, at de udfordringer vi står overfor er sammenkoblede. Hvis vi skal eliminere fattigdom og hungersnød, skal de mere end en milliard mennesker, der ikke har adgang til elektricitet have det,« sagde han.

»Men den energi kan blive renere ved at reducere den systematiske brug af fossile brændstoffer. Vores ønske om at levere energi til alle må ikke lede til uønskede ekstreme klimaforandringer.«

Konferencen blev atfholdt bag lukkede døre i Vatikanets Pontifical Academy of Sciences. Den fik titlen "Energy Transition and Care for Our Common Home" og er organiseret af det amerikanske Notre Dame University. Omdrejningspunktet for konferencen var en fælles enighed om, at klimaforandringer skyldes menneskelig aktivitet, og at global opvarmning bør forhindres som meget som muligt.

Det er ikke første gang, at Pave Frans udtaler sig kritisk om de klimaforandringer, verden står overfor. Sidste år kritiserede han USA's beslutning om at trække sig fra Paris-aftalen. I 2015 udgav han også et længere dokument om global opvarmning.