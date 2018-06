Russisk museum har fundet ordre på at destruere Gulag-data

Et russisk museum var i gang med at studere sovjetiske fangelejre, da de fandt et hemmeligt russisk dokument fra 2014 med instruktioner om at ødelægge data om fangerne. Museet mener, at et sådant træk ville få »katastrofale konsekvenser, når det kommer til at studere lejrenes historie.«

Det skriver The Guardian.

Filer blandt fangerne blev ofte destrueret, men deres personlige data blev gemt på registreringskort, som politi og efterretningstjeneste stadig opbevarer.

Museet for Gulag-historie i Moskva fandt under research en hemmeligholdt ordre fra 2014 med instrukser om at destruere registreringskort på tidligere fanger, der var over 80 år, hvilket den dag i dag inkluderer de fleste af dem.

Alexander Markeyev, der er arkivekspert på museet har fortalt det russiske medie Interfax, at registreringskortene blev destrueret i en russisk region ved navn Magadan.

Museets fund har skabt enorm røre i det russiske historiske samfund, og leder af de nationalliberalistiske parti, Vladimir Zhirinovsky, skrev på sociale medier, at historiske arkiver bør være åbne for offentligheden og ikke destrueret. Han lagde her vægt på, at russerne fortjener at have muligheden for at kende til landets fortid.

Video: Tidligere lignede det en koncentrationslejr – nu skal Danmark spille fodbold i Saransk Saransk huser nogle af Ruslands mest moderne sportsfaciliteter.

Op mod 17 millioner mennesker blev sendt i Gulag-lejre, der oprindeligt under Lenin havde det formål at genopdrage dømte kriminelle til at blive gode socialister samt at bekæmpe og adskille modstandere af regimet fra samfundet. Mindst 5 millioner blev uretmæssigt dømt på grund af falske vidneudsagn.

Senere, da Stalin kom til magten, fik lejrene også en økonomisk værdi, hvor fangerne udførte ekstremt hårdt arbejde, som ingen andre ville tage. Arbejdets ekstremt hårde karakter kostede tusindvis af menneskeliv. Under Den Store Terror blev lejrene også steder, hvor fangerne ikke alene arbejdede sig selv til døde, men hvor de også blev henrettet.