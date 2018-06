Nazi-massakre: Skeletter fra massegrav er identificeret

Det er lykkedes forskere at identificere hidtil ukendte skeletter fra en massegrav fra Anden Verdenskrig.

335 italienske civile og politiske fanger blev dræbt af nazister den 24. marts 1944. Massedrabet var det, der senere blev kaldt Fosse Ardeatine-massakren.

Det lykkedes få måneder efter at identificere 323 af ligene, men 12 blev aldrig identificeret.

Før nu.

For i 2009 - 65 år senere - gik forskere fra Firenze i gang med at finde frem til de 12 fortabte skeletters identitet. Deres arbejde er netop blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Science & Justice.

Gennem DNA-analyser har forskerne fundet frem til navnene på og kortlagt konkrete familierelationer for tre af skeletterne:

»Det lykkedes os at matche tre ofre med levende familiemedlemmer med stor sandsynlighed for korrekt identifikation. En kvinde har fundet sin far, en mand har fundet sin bror og to andre mænd har fundet deres bror/onkel,« skriver de i studiet.

Massakren skete ifølge Forbes Magazine, fordi 33 nazistiske soldater blev angrebet i Rom dagen før - den 23. marts 1944 - da en gruppe italienske modstandsfolk sprængte en bombe i byen.

Pave Francis besøgte i efteråret 2017 massegraven Fosse Ardeatine, hvor 335 italienere i 1944 blev slået ihjel af tyske nazister. Foto: Vincenzo Pinto/Pool Photo via AP

Som modsvar besluttede lederen af det tyske sikkerhedspoliti i byen, Herbert Kappler, at ti italienere skulle henrettes for hver tyske soldat, der havde måtte lade livet.

Men på grund af en fejl, blev 335 italienere - primært civile - indsamlet og kørt ud til et gammelt stenbrud og skudt.

Herefter blev der sprængt en bombe, som resulterede i et stenskred, der begravede ligene.

Fosse Ardeatine-massakren blev efter anden verdenskrig et symbol på nazistisk ondskab, fordi den mest af alt gik ud over uskyldige borgere. Ligene blev aldrig leveret tilbage til familierne, skriver Forbes.

Forskernes fokus i arbejdet med at identificere de ukendte skeletter har været at finde frem til nulevende personer, der har mistet familiemedlemmer i massakren.

De konkluderer, at indsatsen har givet mulighed for at »erstatte tallene på gravene med navnene på (tre af, red.) ofrene.«