Briterne udelukker toldgrænse til Nordirland

Storbritannien vil aldrig acceptere told på grænsen mellem Nordirland og resten af landet, siger en talsmand for premierminister Theresa May fredag med henvisning til en plan for grænsen til Irland.

Nordirland, der er en del af Storbritannien, vil med britisk udtræden af EU have den eneste britiske landegrænse til et andet EU-land - nemlig republikken Irland.

Tidligere sagde EU's chefforhandler i Brexit-forhandlingerne, at et økonomisk arrangement for at undgå en hård grænse mellem Irland og Nordirland ikke kan udvides til hele Storbritannien.

Det er ellers det, den britiske regering ønsker.

- Premierministeren har udtrykt sig klart og sagt, at vi aldrig vil acceptere en toldgrænse mellem Nordirland og resten af Storbritannien. Vi er også stærkt indstillet på at opretholde vores eget indre markeds integritet.

- Denne grundholdning vil ikke ændre sig, siger Mays talsmand og tilføjer:

- EU-Kommissionens forslag har ikke taget hensyn til det, og derfor har vi fremlagt vores egen bagstopsløsning på spørgsmålet om told.

EU's chefforhandler, Michel Barnier, kritiserer fredag den britiske forhandlingsmåde. Han siger, at briterne må "respektere deres egne røde linjer, ligesom vi respekterer deres røde linjer".

Hele grænsespørgsmålet i Nordirland er blevet et af de store problemer i brexitprocessen.

Nordirerne lever typisk opdelt i katolske og protestantiske områder, hvor der består politiske spændinger.

Det er ikke mindst Nordirlands katolikker, der grundet deres nære forhold til republikken Irland er indædte modstandere af en lukket grænse med kontrol og politi.

Theresa May leder en konservativ mindretalsregering, der er afhængig af støtte fra mindst ti andre parlamentarikere. Hun har indgået en støtteaftale med det nordirske parti DUP. Det har øget interne spændinger mellem katolikker og protestanter i Nordirland.