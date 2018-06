Europa ligger som det har redt, siger Putin om Trumps straftold

SAN FRANCISCO – Europæiske ledere har i mange år ignoreret advarsler fra Rusland om faren ved en verden, der er domineret af USA.

Men efter at præsident Donald Trump nu har ramt USA’s nærmeste allierede med straftold af sikkerhedspolitiske hensyn, begynder Europa måske endelig at forstå.

Det var meldingen fra Ruslands præsident, Vladimir Putin, torsdag ved en årlig tv-transmitteret Q&A-maraton, hvor han i fire og en halv time tog imod spørgsmål over telefonen.

»Straftolden på stål og aluminium – ikke bare på Europa, men også Canada og Mexico - er essentielt sanktioner. De er relateret til USA’s nøgterne, nationale interesser,« sagde den russiske leder.

»Da jeg talte i München (ved en global sikkerhedskonference) i 2007, talte jeg om det faktum, at USA udvider sin jurisdiktion ud over dets nationale grænser, og at det er uacceptabelt. Og det er præcist, hvad nu sker, også for vores europæiske og andre partnere. Hvorfor sker det? Ingen ønskede at lytte – og ingen gjorde noget for at stoppe den udvikling.«

Putin forsatte: »Vores partnere troede formentlig, at sådanne kontraproduktive skridt aldrig ville ramme dem.«

Præsidenten kaldte i samme ombæring også vestlige sanktioner mod Rusland et forsøg på at stække Rusland.

»Det er fordi, at Rusland ses som en trussel, og fordi Rusland ses som en konkurrent. Jeg mener, at denne tilgang er en fejl,« sagde han.

Europa og USA indførte sanktionerne over flere runder, efter Rusland annekterede den ukrainske halvø, Krim, og pustede til krig i Østukraine ved at støtte pro-russiske oprørere med penge, vejledning og militærkapacitet.

Rusland tog til at begynde med kontrollen over halvøen uden at anerkende, at det var russiske soldater. Det indrømmede Putin først senere. Rusland har dog aldrig vedkendt sig sin rolle i konflikten i Østukraine, og det kom Putin heller ikke ind på, da han blev spurgt om risikoen for, at konflikten kan blusse op under VM i fodbold i Rusland.

»Jeg håber, at der ikke vil ske provokationer (under VM). Hvis det sker, tror jeg, at det vil få alvorlige konsekvenser for Ukraines regering,« sagde han.