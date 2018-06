Ny domstol styrker kamp mod bestikkelse i Ukraine

Tysklands regering bød det torsdag velkommen, at Ukraines parlament har besluttet at oprette en særlig domstol, der skal behandle sager om korruption.

- Dette er et vigtigt skridt på landets reformkurs og et signal om, at der bliver udvist beslutsomhed i kampen mod korruption, siger en talsmand for det tyske udenrigsministerium i en erklæring.

- Nu er det vigtigt, at domstolen kommer til at indlede sit arbejde hurtigt og effektivt, siger talsmanden.

Det ukrainske parlament vedtog ved en afstemning tidligere torsdag en lov om oprettelsen af den nye retsinstans, som er vigtigt, hvis ukrainerne skal have mere vestlig hjælp - blandt andet til landets voksende gældsbyrde.

Parlamentet i Kijev vedtog dog lidt senere på dagen at afskedige finansminister Oleksandr Danylyuk, som investorer ellers har rost for hans vedholdenhed i reformprocessen.

Finansministeren er blevet afskediget, efter at han har været i åben strid med premierministeren. Denne udvikling kan skade Ukraine ved de kommende forhandlinger om øget økonomisk hjælp.

Den Internationale Valutafond, IMF, siger, at den er begyndt at undersøge, hvorvidt den nye ukrainske domstol bliver uafhængig og troværdig.

Den nye lovgivning har blandt andet til formål at sikre, at politisk pres og korruption ikke får indvirkning på retssager.

Korruption skræmmer investorer væk fra Ukraine og undergraver troen på de politiske processer i landet.

Internationalt respekterede eksperter skal være med til at godkende de personer, der bliver indsat som domstolens dommere.

Præsident Petro Porosjenko kalder den nye lovgivning og domstolen en test af Ukraines evne til at tackle korruption, mens premierministeren, Volodimir Grojsman, siger, at det er en ny udvikling, som vil anspore økonomisk vækst.

- Vi har givet et klart signal til hele verden og til internationale partnere om, at kampen mod korruptionen nu intensiveres, siger premierministeren.

På grund af manglende reformer har Ukraine ikke modtaget hjælp fra IMF siden april 2017.