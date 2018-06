Putin advarer Ukraine: Det får alvorlige konsekvenser, hvis I bruger militær under VM

Putin har haft den russiske befolkning igennem på telefonen og har ad den vej sendt magthaverne i Ukraine en diskret men utvetydig advarsel. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Under en årlig seance, hvor Ruslands borgere torsdag kunne ringe ind med spørgsmål til præsidenten på live-tv, gjorde Putin det klart, at han vil slå hårdt ned på Ukraine, hvis landet lancerer nogen form for militære tiltag under det kommende VM i fodbold, der afholdes i Rusland.

Det var en russiske forfatter ved navn Zakhar Prilepin med tilknytning til de pro-russiske separatister i den østlige Donetsk-region, der ringede ind med spørgsmålet om muligheden for en ukrainsk militær handling under VM, og svaret fra præsidenten var klart.

»Jeg håber ikke, der vil komme nogen provokationer, men hvis det sker, så vil det få meget alvorlige konsekvenser for den ukrainske stat helt generelt,« sagde Putin.

Den væbnede konflikt i Ukraine mellem de russisk-støttede oprørere og det ukrainske militær startede i 2014, da de pro-russiske separatister begyndte at gøre oprør mod styret i Kijev.

Russiske fans har stukket piben ind: Resignation og galgenhumor over jammerligt VM-hold En hård kurs mod hooligans gør større tilskueruroligheder mere usandsynlige. Og efter syv kampe uden sejre er Ruslands VM-fans sunket hen i afmagt.

Forinden havde den ukrainske halvø Krim revet sig løs og blev siden annekteret af Rusland. Selvom annekteringen af Krim ikke anerkendes af hverken Vesten eller af den ukrainske regering, så fortsætter krigen i det østlige Ukraine.

Flere end 10.000 mennesker har mistet livet i den væbnede konflikt, og Vesten har indført adskillige sanktioner mod Rusland som konsekvens af deres handlinger i det østlige Ukraine.

Rusland er vært for VM i fodbold, der afholdes fra den 14. juli til den 15. juni. Forberedelserne har været i gang længe, men hændelser som f.eks. giftangrebet på den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter og situationen i Ukraine har fået verdenssamfundet til at rette massiv kritik af værtslandet.