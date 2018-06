Ni anholdt for svindel efter Grenfell-branden: »Det er totalt uacceptabelt«

Over 70 mennesker mistede livet, da det 24 etager høje boligkompleks Grenfell Tower i fjor stod i flammer. Og efterfølgende stod 223 personer uden tag over hovedet.

Men det gjaldt ifølge politiet ikke otte mænd og en kvinde, som netop er blevet anholdt på en række adresser i London. De er mistænkt for at have udnyttet ulykken til at bedrage sig til genhusning og erstatning ved at hævde, at de var ofre for branden.

Udbyttet i hver af sagerne beløber sig ifølge Metropolitan Police til mellem 20.000 og 100.000 pund. Det svarer til mellem ca. 170.000 og 850.000 kr.

»Det er fuldstændig uacceptabelt, at folk forsøger at drage fordel af sådan en menneskelig tragedie,« siger politiinspektør Matt Bonner, der leder efterforskningen, i en udtalelse.

Kvinde udgav sig for at være Grenfell-overlever: Fik fire et halvt års fængsel

Retten har allerede fældet dom over flere bedragere efter den fatale brand den 14. juni 2017. I april blev en 47-årig kvinde idømt fire et halvt års fængsel for bedrageri i størrelsesordenen 160.000 kr.

Kvinden havde udgivet sig for at være enken til et af ofrene for branden i London og hævdede, at hun selv havde haft held til at flygte. Efterfølgende tilbragte hun flere uger på et Hilton-hotel betalt af myndighederne og modtog private donationer og gaver, der ellers var tilegnet de overlevende.

Under den opsigtsvækkende retssag kom det desuden frem, at kvinden havde planer om at kræve en forsikringssum for sin afdøde mand. Det viste sig, at hun hverken havde haft en mand eller kæreste boende i bygningen.

Grenfell-branden: »Den er blevet et symbol på den ulighed, der eksisterer i vort land«. Genhusning, politiets afhøringer og den officielle undersøgelse trækker ud.

Angiveligt måtte kvinden lægge sine planer om, da myndighederne begyndte at fatte mistanke. Hun overtalte derfor en psykisk syg mand til at udgive sig for at være gift med hende og forklarede politiet, at hendes mand var dukket op i live og havde boet i en grotte i Kent i mellemtiden.

Tidligere er en 53-årig mand blevet idømt 21 måneders fængsel for bedrageri. Han påstod, at han havde mistet sin kone og søn i branden og havde ligeledes boet på et hotelværelse og modtaget gratis mad, tøj og penge. Det viste sig imidlertid, at manden hverken havde børn eller kone og aldrig havde boet i Grenfell Tower.

Et år efter den dødelige brand er poltiiet fortsat i fuld gang med efterforskningen. I alt 193 betjente arbejder fuld tid på sagen, og politiet har identificeret 507 organisationer, der har haft med konstruktionen, renoveringen og ledelsen af bygningen at gøre. Man er nu ved at kigge nærmere på 36 organisationer, som man mener kan have spillet en større rolle i sagen.