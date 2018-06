Putin advarer mod at bruge VM-stadions til loppemarkeder

Blandt emnerne, der optager de russiske borgere, er de nybyggede store stadioner, der fra d. 14 juni skal huse VM fodboldfans fra hele verden.

For hvad skal der egentlig ske med de dyre bygninger, når den sidste bold er spillet, og det store VM-cirkus rejser hjem?

Det svarer Ruslands præsident, Vladimir Putin, blandt andet på i en årlig seance, hvor russere kan ringe ind med spørgsmål til præsidenten på live-tv.

- Hvad angår infrastrukturen - disse 11 stadioner. Selvfølgelig har vi brugt en masse penge på dette, og jeg er enig i, at det er essentielt, at alt dette infrastruktur må arbejde mod at udvikle sporten i stor skala, herunder børnesporten, siger præsidenten.

Der er tydeligvis også vigtigt for Putin, at de nye bygninger holder stand og bruges med omtanke. Således advarer Putin om, at de nye bygninger ikke må blive invaderet af sælgere.

- Jeg vil gerne adressere mine kolleger i regionerne og bede dem om med det samme ikke under nogen omstændigheder at tillade, at loppemarkeder og andre lignende ting dukker op på disse stadioner, som det skete i andre sportsrelaterede bygninger i Moskva i midten af 1990'erne, siger han.

Telefonseancen med Putin er et årligt tilløbsstykke. Ofte kommer der op til én million spørgsmål ind til præsidenten, men kun omkring 50 heldige slipper igennem.

Foruden det snart forestående VM svarer Putin på spørgsmål om økonomien, som han forsikrer vil byde på langsigtet vækst, selv om han indrømmer, at den nuværende økonomiske vækst ikke er noget, som "alle føler personligt".

Også spørgsmål om rumprogrammet, russiske spioner, Ruslands militære aktioner og forholdet til andre verdensmagter stilles igennem til Vladimir Putin.