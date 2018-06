Om en uge begynder fodbold-VM i Rusland, og i den forbindelse strømmer fodboldfans fra hele verden til landet for at overvære kampe mellem de 32 landshold.

Men der er noget, de fodboldglade fans skal huske at tage med i overvejelserne, inden de ifører sig klaphatte og fodboldtrøjer og hopper på flyet til Rusland. Sidste år led Europa nemlig under et mæslingeudbrud og Rusland er ingen undtagelse.

Det skriver CNN.

Og selvom Danmark ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) så sent som i 2017 er blevet vurderet til at opfylde betingelserne for at have elimineret mæslinger, er sygdommen ifølge Sundhedsstyrelsen altså stadig udbredt i mange nærliggende lande.

Mæslinger er en yderst smitsom sygdom, der i værste fald kan være dødelig. Antallet af folk, der er blevet vaccineret mod mæslinger, er faldet i Europa de seneste år, og det har ført til, at der er kommet mæslingeudbrud flere steder i Europa, herunder Rusland.

Ifølge WHO er antallet af sygdomme, der kunne forebygges med vacciner, steget i Europa de seneste ti år. I 2017 har organisationen set en firedobling af personer smittet med mæslinger og tendensen har indtil videre fortsat ind i 2018.

I Rusland har der i 2018 været rapporteret mere end 800 tilfælde af mæslingeudbrud. Robb Butler, der er programleder for sygdomme, der kan forbygges ved vaccine ved WHO, siger til CNN, at børn og voksne, der rejser til VM, bør sørge for, at de har modtaget vaccine for mæslinger inden afrejse.

Symptomer på mæslinger inkluderer feber, forkølelse, lysoverfølsomhed og udslæt, der typisk viser sig efter 3-4 dage. Mange danskere er vaccineret mod mæslinger gennem MFR-vaccinen, man typisk får som barn.