Nedstemt premierminister får ny chance i Tjekkiet

Andrej Babis har onsdag fået en ny chance for at danne regering i Tjekkiet af præsident Miloš Zeman.

I januar tabte hans regering en afstemning om mistillid i parlamentet, alligevel har Babis siddet som fungerende premierminister siden da.

Babis blev først udnævnt i slutningen af sidste år, hvor hans parti, ANO, vandt tre gange så mange stemmer som det nærmeste parti ved valget i oktober.

Rigmanden Babis gik til valg på at bekæmpe korruption, investere i bedre veje og sænke skatter. Samtidig har han talt dunder mod EU og dets håndtering af immigration.

Premierministeren selv efterforskes af politiet for svindel med EU-midler, og det har gjort andre partier modvillige mod at støtte en ny regering.

For nylig har Babis dog overtalt Socialdemokraterne, hvis medlemmer skal godkende koalitionen ved en afstemning, der ventes 15. juni.

Præsidenten Miloš Zeman håber, at han kan hjælpe processen på vej ved at træde på speederen og allerede onsdag udnævne Babis til ny regeringsleder.

De to partier udgør ikke et flertal alene. De skal bruge støtte fra parlamentets kommunistparti. Dermed får kommunisterne for første gang siden 1989 indflydelse på tjekkisk politik.