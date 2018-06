S står til lussing i Sverige - Sverigedemokraterna går frem

Ved tirsdagens primærvalg i Californien risikerer en flodbølge af modstand mod Trump at slukke demokraternes håb om at genvinde flertallet i Kongressen. I Central Valley glæder det mange.

Teorien om, at Donald Trump kan benåde sig selv, hvis han skulle have spændt ben for efterforskningen om russisk indblanding i valgkampen, har sat juridiske eksperter på overarbejde i USA.