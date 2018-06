Tysk politi skød mand ved turistattraktion i Berlin

Tysk politi har skudt en 53-årig østrigsk mand ved turistattraktionen Berliner Dom i Berlin. En politibetjent, der deltog i aktionen, er alvorligt såret.

Det bekræfter tysk politi over for nyhedsbureauet dpa.

Berliner Dom er den store, protestantiske katedral i det centrale Berlin, der står på øen i floden Spree, som løber igennem Berlin.

Manden, der blev skudt i benet af politiet, er en 53-årig østriger. Bevæbnet med en kniv råbte og skreg manden, da han begyndte at hærge rundt i katedralen, siger en unavngiven kilde til det tyske medie Die Welt.

Ifølge politiet i Berlin er der intet, der tyder på, at mandens hærgen skulle have et terroristisk eller islamistisk motiv.

På det sociale medie Twitter skrev Berlins Politi søndag eftermiddag:

- I Berliner Dom i Mitte har vores kollega kort før klokken 16 skudt en hærgende mand. Han er skadet i benene.

- LKA (Landeskriminalamt red.) er på vej og overtager efterforskningen. Undgå spekulation, mere information følger.

Ud over den 53-årige mand er også en betjent såret efter aktionen, hvor han blev ramt af skud fra en kollega.

Kollegaen sigtede efter den østrigske mand, men ramte i stedet betjenten, hvis tilstand beskrives som alvorlig.

Både politibetjenten og den 53-årige er kørt til behandling på hospitalet.

Omkring 100 mennesker var i katedralen under episoden, oplyser tysk politi på Twitter ifølge dpa. Vidner fortæller, at kirken er lukket af, og politiet er massivt til stede.

- Jeg var i nærheden af kirken, da der ankom meget bevæbnet politi og ambulancer. Politiet har lukket kirken. Lige nu er der fire ambulancer på stedet, siger Arjan Koenders til det tyske medie Die Welt.