DF-leder på tur gennem Rosengård med Sverigedemokraterna

Dansk Folkeparti har ikke tidligere villet samarbejde med Sverigedemokraterna, men efter flere ugers hemmelige forberedelser er DF's formand, Kristian Thulesen Dahl, kommet til Malmø.

Her har han onsdag eftermiddag mødt partileder Jimmie Åkesson i den belastede bydel Rosengård.

- Rosengård er et skrækeksempel i hele Norden, siger Jimmie Åkesson.

Det skriver Kvällsposten.

DF ønsker at hjælpe Sverigedemokraterna i den kommende valgkamp. Åkessons parti er svenskernes mulighed for at sige nej til mere indvandring, mener DF-lederen.

- Kristian Thulesen Dahl ville meget gerne se Rosengård og kontaktede os, og jeg har jo heller ikke været her meget, fortæller Åkesson.

De to partiledere tog en spadseretur gennem Rosengård, hvor andelen af indvandrere er meget høj. De bevægede sig gennem et område, som betegnes som "særligt udsat" af politiet.

Den berømte fodboldspiller Zlatan Ibrahimovic er opvokset i bebyggelsen.

- Jeg synes, at Jimmie Åkesson gør et godt stykke arbejde med at få partiet til at fremstå seriøst. Det er helt vanvittigt, at de andre partier i Sverige ikke taler med ham og Sverigedemokraterna, mener Thulesen Dahl.

Under DF's tidligere formand var forholdet til Sverigedemokraterna køligt. Ikke mindst på grund af, at folk med højreekstreme og nynazistiske holdninger var en del af partiet.

Der er valg i Sverige 9. september.

Jimmie Åkesson byder hjælpen fra Dansk Folkeparti velkommen og håber på et tættere samarbejde fremover - blandt andet i Nordisk Råd, hvor begge partier er repræsenteret.

Allerede for et par år siden fremsatte Jimmie Åkesson en erklæring om, at det er Sverigedemokraternas mål at blive det største parti ved valget i år.

- Sverige er stadig en undtagelse. Vore søsterpartier er regeringsunderlag i alle lande - undtagen Sverige. Men jeg tror, at vi er på vej derhen, siger Jimmie Åkesson.

Han udtrykker støtte til et forslag fra Dansk Folkeparti om, at det skal være muligt at indføre udgangsforbud for unge i ghettoområder i forbindelse med uroligheder.

- Det er en god måde at få en mindre spændt situation på, pointerer han.