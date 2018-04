Flere afviste asylansøgere tager toget ud af landet

For bare et par år siden oplevede Danmark en hidtil uset flygtningestrøm, der både vandrede langs den sønderjydske motorvej og klemte sig med et tog for at komme ind i landet. Med sig havde de håbet om at kunne søge asyl.

Men nu kan nogle af dem være på retræte.

Inden for de seneste par dage har tysk politi nemlig stoppet godt 40 afviste asylansøgere fra Danmark i toget på vej mod Flensborg.

Det skriver Jydskevestkysten.

»I weekenden stoppede vi 27 afviste asylansøgere, og der går ikke en dag, uden at vi opdager asylansøgere, der forsøger at rejse ind i Tyskland via tog fra Danmark, og som ikke har de nødvendige papirer med sig,« sagde en talsmand for forbundspolitiet i Flensborg, Hanspeter Schwartz.

Unicef: Bekymrende forhold i DK's håndtering af asylbørn

Talsmanden forklarede yderligere, at det tyske politi jævnligt tager stikprøver i togene, og nævnte bl.a., at det på bare en enkelt dag havde stoppet 11 afghanske drenge og mænd i tre forskellige tog.

Men da de hverken havde gyldige pas eller opholdstilladelse med sig, måtte de en tur forbi politistationen til afhøring.

Ifølge Jyskevestkysten blev de afghanske drenge og mænd efterfølgende udleveret til henholdsvis udlændigemyndighederne og de sociale myndigheder i Tyskland.

Irak modtager millioner fra Danmark: Men tager ikke afviste irakere tilbage Enhedslisten foreslår at trække danske soldater hjem som en konsekvens.

Tal fra det europæiske statistikkontor Eurostat viste tidligere på måneden, at der stadig kommer færre asylansøgere til Danmark.

I den forbindelse sagde Venstres udlændingeordfører, Marcus Knuth, at han glædede sig over udviklingen, som ifølge ham skyldes, at regeringens politik har gjort det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark.

»Dette understreger jo, at man godt kan bibeholde et skandinavisk velfærdssamfund ved at gennemføre en række stramninger, så vi ikke længere er en yndlingsdestination for menneskesmuglere,« sagde Marcus Knuth.