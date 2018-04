Efter to måneder uden: Franskmand har nu fået sit tredje ansigt

Tilbage i 2010 var franskmanden Jerome Hamon det første menneske, som fik foretaget en komplet ansigtstransplantation. Siden da har hans krop dog frastødt det nye ansigt.

I 2016 begyndte det nye ansigt efter behandling af en forkølelse at dø, hvorfor man efter noget tid så sig nødsaget til at fjerne det.

Franskmanden var derefter efterladt uden ansigt og havde hverken øjenlåg, ører eller hud, ligesom han hverken kunne tale eller spise.

Efter to måneder uden et ansigt har han for nylig været under kniven for igen at få et nyt ansigt, hvilket er første gang nogensinde, at dét er sket.

Det skriver The Guardian.

Her ses Jerome Hamons ansigt før og efter den første transplantation. Billedet længst til højre viser hans seneste ansigt. Foto: HEGP AP-HP via AP

43-årige Jerome Hamon, der lider af sygdommen type 1 neurofibromatose, som medførte, at hans oprindelige ansigt var voldsomt deformt, opholder sig nu på et hospital i Paris, hvor han er ved at komme sig efter operationen.

Her krydser man fingre for, at hans krop ikke også frastøder det nye ansigt.

Det er kirurgen Laurent Lantieri, der har gennemført de mange operationer, hvoraf den seneste fandt sted i januar.

Inden den seneste operation måtte lægerne erstatte alt blodet i Jerome Hamons krop med nyt, hvilket tog i omegnen af en måned. Det gjorde man for at eliminere nogle af de antistoffer, som tidligere behandlinger har medført. Billedet stammer fra operationen i januar. Foto: HEGP AP-HP via AP

Mens Jerome Hamons første nye ansigt blev doneret af en 60-årig mand, stammer det seneste ansigt fra en 22-årig donor.

»Jeg er 43. Donoren var 22. Så jeg er blevet 20 år yngre,« fortalte Jerome Hamon tirsdag til fransk tv ifølge The Guardian.

Siden den første delvise ansigtstransplantation blev udført på Isabelle Dinoire i 2005, har der været foretaget 40 ansigtstransplantationer verden over.