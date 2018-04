Maltesisk journalist blev slået ihjel af en bilbombe: Hendes mand beskylder Maltas regering for at dække over gerningsmændene

Hendes død rystede hele det internationale samfund og satte gang i en massiv debat om mediernes ytringsfrihed.

Daphne Caruana Galizia, som var en af Maltas mest kendte bloggere og undersøgende journalister, blev den 16. oktober sidste år dræbt af en kraftig bilbombe, da hun var på vej i banken.

Tre mænd er tiltalt for drabet, men de nægter sig alle skyldige.

Maltas politi har anholdt otte efter bloggerdrab

Daphne Caruana Galizias mand, Peter Caruana Galizia, afslører nu, i det første interview han har givet siden sin kones død, at han og resten af familien er overbevist om, at de tre anholdte mænd handlede på en ordre fra den maltesiske elite. Det skriver The Guardian.

»Det står klart for os, at de tre mænd, der er anklaget indtil videre, blev bestil af en tredje part til at gøre arbejdet. Mine sønner og jeg er ikke overbeviste om, at vores regering virkelig vil have frem, hvem der sendte dem, fordi de frygter, at de personer i virkeligheden står regeringen meget nær,« siger han i interviewet til The Guardian.

Under interviewet, som Peter Caruana Galizia gav i sit hjem i den maltesiske by Bidnija, hvor han er under 24-timers beskyttelse, kom det desuden frem, at medier fra hele verden har besluttet at gøre Daphne Caruana Galizias kritiske journalististiske arbejde færdigt for hende.

EU-parlamentarikere retter fokus på Malta efter bloggerdrab

Inden sin død afslørede Caruana Galizia adskillige sager om formodet korruption, mange af dem involverede maltesiske toppolitikere. Hun afslørede bl.a. at Maltas siddende premierminister Joseph Muscats hustru angiveligt ejede et selskab i skattely i Panama. Det førte til, at Muscat måtte udskrive valg i utide.

18 medier fra 15 forskellige lande har stiftet "The Daphne Project", og under ledelse af det franske medie Forbidden Stories har medier som bl.a. The Guardian, New York Times, Süddeutsche Zeitung og Reuters besluttet at samarbejde om at offentliggøre informationer fra mere end 680.000 filer, som blev lækket til Caruana Galizia i månederne op til hendes død. Informationerne omhandler omfattende korruption og hvidvaskning i Maltas politiske kredse og vil blive offenliggjort løbende de næste uger.

Vraget af den bil som blev sprunget i luften mens Daphne Caruana Galizias kørte i den. Bilbomben var angiveligt placeret under bilen og blev detoneret med en mobiltelefon. Foto: Rene Rossignaud

Europol sender folk til Malta for at opklare journalistdrab

"The Daphne Project" har allerede afsløret en række nye informationer i sagen om Caruana Galizias død. Bl.a. har journalisterne offentliggjort detaljer om, hvor og hvordan bombeangrebet blev udført, og at flere efterforskere på sagen er overbeviste om, at de tre sigtede gerningsmænd blev advaret inden deres anholdelse.

Derudover har de 18 medier afsløret, at Caruana Galizia i en hidtil ukendt lydoptagelse, der blev indspillet seks dage før hendes død, fortæller, at hun de sidste mange år jævnligt er blevet chikaneret og har modtaget dødstrusler. Hun fortæller f.eks. at familiens hund i 1995 fik skåret halsen over af ukendte gerningsmænd.

De informationer bekræfter Caruana Galizias mand, og ifølge ham tyder alle disse oplysninger på, at gerningsmændene til mordet på hans kone skal findes højt oppe i det maltesiske politiske system.

Maltas regering har tidligere sagt, at de vil sørge for, at alle midler bliver taget i brug i efterforskningen, og Maltas justitsminister har udlovet en dusør til enhver, der måtte have informationer, der kan føre til en anholdelse. Caruana Galizia-familien kalder det dog for en mediestunt.

Søn til dræbt journalist: »Jeg kiggede ned og så min mors kropsdele overalt omkring mig«

Maltas premiereminister, Joseph Muscats, nægter alle anklager om, at regeringen har været indblandet i drabet på Caruana Galizia.

»Min familie og jeg var flere gange ofre for Daphne Caruana Galizias politiske angreb, men vi responderede aldrig på hendes provokationer. Jeg er mit ansvar som Maltas premierminister og min rolle som leder af Labourpartiet fuldt bevidst. Jeg har kun tyet til lovlige metoder under ekstreme omstændigheder,« siger han til The Guardian.