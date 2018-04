Svenske nynazister rekrutterer børn i skolegården: »Alt, vi gør, gør vi for jer«

Den nynazistiske, svenske gruppe "Nordiska Motståndsrörelsen" satser på nye strategier for at hverve medlemmer.

Derfor forsøger gruppen at rekruttere børn i skolegården i byen Ludvika, som ligger nordøst for Stockholm.

Det skriver Dagens Nyheter.

»De arbejder sig ind i hovedet på usikre unge. Situationen er alvorlig,« siger rektor for Lorensbergaskolen, Göran Törnqvist, til avisen.

Gruppen er ifølge Dagens Nyheter Sveriges mest voldelige, nazistiske organisation.

Gruppen har ifølge svensk politi advokeret for vold og revolution siden 1997, og den er samtidig blevet kædet sammen med tre bombesager i Gøteborg sidste og forrige vinter. Medlemmerne har ifølge politiet en fascination for skydevåben og går ofte med kniv.

Nordiska motståndsrörelsen (NMR) Gruppen blev dannet i 1997 og er en nazistisk organisation. Medlemmerne arbejder i dag tæt sammen med andre nazister i norden og Rusland. Det er den mest voldelig nazistiske organisation i Sverige. Der er en enkelt leder af gruppen. Der er desuden klare regler for, hvordan medlemmerne skal opføre sig i hverdagen i forhold til fx at køre bil, styrketræning og generel opførsel. NMR bygger på en nynazistisk, antisemitisk og racebiologisk ideologi. Kilder: Dagens Nyheter

Og nu forsøger de altså at få fat i nye medlemmer fra Lorensbergaskolen.

Medlemmerne har set sig varme på skolen pga. en episode, der udspillede sig i december sidste år.

En svensk dreng og en pige med somalisk baggrund var blevet uvenner, hvorefter den somaliske piges storebror angiveligt mødte op på skolen og ifølge avisen overfaldt en tilfældig svensk dreng.

En lokalavis skrev om episoden, som Nordiska Motståndsrörelsen reagede på. Få dage efter episoden stod medlemmer af gruppen uden for skolen med grøn røg, sirener og bannere, hvor de under påskriften »Svensk ungdom, slå tilbage,« opfordrede de unge mennesker til at gøre oprør.

Ifølge avisen var der tale om voksne mænd, som stod i skolegården og talte med eleverne.

»På trods af deres løgne, så skal I vide, alt, vi gør, gør vi for jer. For os. Det er vores land, og det er os, som bestemmer her,« sagde en af mændene ifølge avisen til eleverne.

Rektor på skolen, Göran Törnqvist, gik herefter ud til gruppen og forsøgte at få eleverne indenfor. Men flere var interesserede i gruppen, fortæller han til avisen.

»Jeg var utrolig bange og bekymret, mens jeg forsøgte at bevare roen,« siger han.

Efter episoden publicerede gruppen artikler i deres eget blad, hvor de har fortalt, at de vil besøge flere af byens skoler, ligesom de også har uddelt flyers med gruppens budskaber flere gange på Lorensbergaskolen siden.

Rektor på skolen, Göran Törnqvist, er bekymret for både elevernes og lærerens sikkerhed.

Avisen spørger rektoren, om han har elever, som allerede er blevet radikaliserede af den nynazistiske gruppe.

»Nogle er helt sikker på vej til at blive det. Jeg tror stadig, vi kan vinde dem tilbage, men vi skal arbejde hårdt for det. Ellers kommer nazisterne til at vinde,« siger han til Dagens Nyheter.

Dagens Nyheter har forsøgt at få en kommentar fra Nordiska Motståndsrörelsens talsmand, Pär Öberg. Han har ikke ønsket at stille op til interview.