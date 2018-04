Afgået sekretær i Nobel-akademi: »Ikke alle traditioner er værd at bevare«

Efter sin opsigtsvækkende afgang fra Det Svenske Akademi, der er ansvarlig for at udpege vinderen af Nobelprisen i litteratur, har den tidligere sekretær, Sara Danius, nu valgt at udtale sig.

I en pressemeddelelse slår hun fast, at akademiet udfører et betydningsfuldt arbejde, men at der er hårdt brug for forandringer.

Nobel-skandale får Sverige til at tage sløjfeblusen på: #knytblus breder sig

»Ikke alle traditioner er værd at bevare. At være uafhængig af magten er ikke det samme som at sætte sig over et af nutidens mest åbenlyse værdier,« siger hun ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Samtidig siger hun:

»Det at værne om en arv skal ikke føre til arrogance.«

Torsdag annoncerede Sara Danius, at hun trækker sig tilbage som sekretær, ligesom også medlemmet Katarina Frostenson træder ud af akademiet.

Det sker, efter Frostensons mand, Jean-Claude Arnault, er blevet afsløret i gennem flere årtier at have fået økonomisk støtte fra akademiet til sin kulturscene, Forum. Samtidig har parret haft råderet over akademiets lejligheder i Stockholm og Paris.

Sverige ryster vantro på hovedet efter afgang i Nobel-akademi: »Al denne elendighed pga. en sexmisbruger«

Siden fulgte flere afsløringer i kølvandet på en advokatundersøgelse, der bl.a. viste, at Arnault efter alt at dømme har lækket navnene på nobelprisvindere i syv tilfælde, og at Forum bliver drevet i strid med bl.a. skattelovgivningen.

Det fik flere medlemmer til at kræve en eksklusion af Katarina Frostenson. Hun overlevede to afstemninger, og tre medlemmer trak sig i protest.

Akademiets 18 medlemmer er ansvarlige for at udpege vinderen af Nobelprisen i litteratur. Derudover uddeler det hvert år millioner af kroner i stipendier, tilskud og øvrige priser. Siden 1786, da akademiet blev stiftet af den daværende konge, har medlemmerne siddet på deres stole på livstid.

Det kræver minimum 12 medlemmer for at tage større beslutninger.

Sara Danius' opsigelse har vakt opsigt i de svenske medier, blandt andet på Aftonbladet, hvor overskriften på lederen lyder: »Forny jer eller dø,« henvendt til Det Svenske Akademi.

I Svenska Dagbladet skriver kulturchef Lisa Irenius:

»I dag er det desværre svært at føle noget større håb for akademiet. Skønheden og værdigheden synes meget fjerntliggende.«