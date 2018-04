Tysk minister advarer: Berlin risikerer slet ikke at have en lufthavn ved udgangen af 2019

Hvis alt går efter planen, og meget lidt er indtil videre gået som planlagt, så åbner Berlins nye storlufthavn i oktober 2020.

De fleste tør dog ikke tro på det, før de ser det, fordi åbningsdatoerne er blevet udskudt gang på gang, siden lufthavnen oprindeligt skulle have være indviet i 2011. Og nu begynder et nyt problem at presse sig på.

Det er for længst konstateret, at byggeriet i sin oprindelige form ikke vil have kapacitet til det antal rejsende, som forventes at tage turen over Berlin, og lufthavnen skal derfor udbygges, før den overhovedet er færdig.

Og mens der bygges på livet løs i lufthavnen Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER), som den officielt hedder, er det store spørgsmål, hvad der skal ske med lufthavnen Tegel.

Udgangspunktet har hele tiden været, at Berlin kun skal have én stor lufthavn, hvorfor den nuværende lufthavn Schönefeld vil blive delvist integreret i BER, som bygges klos op ad den gamle DDR-lufthavn, og Tegel skal lukkes senest seks måneder, efter at BER er åbnet.

Det på trods af at et flertal af berlinerne har stemt for at bevare Tegel.

Nu advarer den nytiltrådte trafikminister Andreas Scheuer (CSU) om, at Berlin snart kan stå med store lufttrafikale problemer. I et interview med Frankfurter Allgemeine Zeitung lyder det, at Berlin »risikerer slet ikke at have en lufthavn med udgangen af 2019.«

For en lufthavnslov fra 2007 stiller skærpede krav til støjbeskyttelse for boliger ved en lufthavn. Det betyder, at et langt større antal husstande end tidligere skal have installeret støjdæmpende vinduer inden udgangen af 2019. Men mange har svært ved at se fornuften i at bruge en større sum penge på det, hvis man alligevel skal lukke Tegel i 2020 eller kort derefter.

Både Angela Merkel og Berlins regering, som er en af bygherrerne på BER, har fastholdt, at Tegel skal lukke som planlagt, men trafikministeren mener ikke, at delstatsregeringen har indset »den benhårde realitet« og siger, at man har alt for letsindig en tilgang til problemet.

Ifølge Scheuer bør Tegel forblive åben, og han vil således indkalde forbundsregeringens medbygherrer, Brandenburg og Berlin, til samtaler snarest muligt.

Der er dog ikke noget, der tyder på, at man i Berlin har meget til overs for den udmelding. Talskvinde for Berlins regering Claudia Sünder anbefaler i en udtalelse, at trafikministeren laver en aftale med lufthavnsdirektøren, som kan »forklare ham alt.«

»Alternativt kan han spørge sin chef, kansleren. Hun er bedst orienteret og står derfor ved beslutningen om lukningen af TXL (Tegel, red.) et halvt år, efter at BER er åbnet.«

Lufthavnsdirektøren, Engelbert Lütke Daldrup, går skridtet videre og karakteriserer i Tagesspiegel ministerens ord som objektivt falske.

»Det står klart, at Tegel vil være i drift og kan drives, indtil BER åbner. Og der er en klar aftale med forbundsregeringen om,at den gamle Schönefeld Lufthavn kan bruges indtil 2025.«