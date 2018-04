Uskyldig mand hænges ud: Dette er ikke gerningsmanden fra Münster

Efter varevognangrebet i den tyske by Münster i sidste uge er et billede af den påståede gerningsmand blevet spredt med stor hast på nettet via sociale medier.

Her hævdes det, at den mellemøstligt udseende mand på billedet udførte angrebet, som dræbte to og sårede omkring 20 mennesker på et torv i byen lørdag eftermiddag.

Men det er fake news.

Billedet stammer fra et web-tv-klip fra det østrigske medie Oe24, hvor teksten på skærmen lyder: »Münster: Bil brager ind i menneskemængde − flere døde«. Mediet har aldrig selv hævdet, at manden på billedet var den skyldige.

Han var derimod en lokalkendt kilde, der var direkte igennem på telefon efter angrebet for at fortælle om byen.

Hvem var manden, som valgte at tage to mennesker med i døden i Münster?

Men skærmbilledet blev taget ud af kontekst og spredt på nettet for tilsyneladende at så tvivl om, hvorvidt gerningsmanden havde mellemøstlig baggrund.

I lyset af sagens alvor har Oe24 selv valgt at slå fast, at manden på billedet intet har med dødskørslen at gøre:

»Hermed slår Oe24.TV utvetydigt fast: Billedet viser på ingen måde gerningsmanden fra Münster, hvilket oe24.TV heller aldrig har hævdet.«

»Skærmbilledet blev bevidst taget ud af kontekst og misbrugt på sociale medier som fake news,« skriver mediet.

Det er også sket i Danmark. Eksempelvis henviser flere brugere i kommentarsporene til Jyllands-Postens artikler om Münster-angrebet til, at gerningsmanden i virkeligheden er manden på billedet.

»Kan godt være han (gerningsmanden, red.) er tysk statsborger, men østrigsk TV har vist billede af gerningsmanden, og han ser alt andet end tysk ud,« skriver én bruger på Facebook, mens andre hævder, at hele sagen er en konspiration mellem myndigheder og medier om at skjule sandheden for omverdenen.

Tysk politi: Gerningsmanden i Münster handlede alene

Indenrigsministeren i Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, slog allerede lørdag fast, at gerningsmanden var tysk statsborger, og at intet tyder på, at der var et islamistisk eller politisk motiv for ugerningen.

Ifølge en række tyske medier var drabsmanden den 28-årige tyske statsborger ved navn Jens R. Han havde en forhistorie med psykiske problemer, og tog sit eget liv ved at skyde sig selv i varevognen efter angrebet. Mere om ham her.