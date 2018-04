Hvem var manden, som valgte at tage to mennesker med i døden i Münster?

Manges tanker blev instinktivt sendt mod både Berlin, Nice og Stockholm, da den tyske by Münster lørdag eftermiddag dannede rammen om bevidst dødskørsel, som kostede to mennesker livet.

En mand i en varevogn kørte således direkte ind i de mennesker, som havde taget plads i solen foran et kendt gæstgiveri. En 51-årig kvinde og en 65-årig mand blev dræbt. Efterfølgende skød gerningsmanden sig selv.

Dermed mindede hændelsen om terrorangreb, hvor køretøjer er blevet brugt som våben. Men selv om efterforskningen endnu ikke er afsluttet, tyder intet på, at der var tale om terror i dette tilfælde.

Tysk parlamentsmedlem efter Münster-angreb: En imitator slog til, og islamapologeter jubler

Den 48-årige mand, som var tysk statsborger, og som medierne blot kalder Jens R., havde efter alt at dømme ikke et politisk motiv. Han havde til gengæld en historie med psykiske problemer og skal tidligere skal have forsøgt at begå selvmord.

Fra politiet lød det således, at noget tyder på, at årsagen til angrebet skal findes i »hans personlighed.«

Manden, som ville være fyldt 49 den 1. maj, var født i den lille by Olsberg, syd for Münster. Han var industriel designer og ifølge medierne WDR, NDR og Süddeutsche Zeitung en formuende mand, der havde tjent sine penge på at sælge et lampedesign.

Den 48-årige havde angiveligt tre lejligheder. En af dem ligger i byen Pirna i Sachsen, og her fandt politiet ifølge de tre medier et 18 sider langt brev, der opfattes som et selvmordsbrev.

Tysk politi: Gerningsmanden i Münster handlede alene

I brevet, som ikke var helt nyt, fortæller Jens R. angiveligt om barndomstraumer, problemer med forældrene, psykiske sammenbrud og tidlige selvmordstanker. Om aggressionsudbrud og adfærdsmæssige forstyrrelser. En eventuelt fejlslagen operation spiller angiveligt også en rolle for mandens negative tanker.

WDR, NDR og Süddeutsche Zeitung kan desuden berette, at han den 29. marts sendte en længere e-mail til sine bekendte, hvor han gennemgik alt det, som var gået galt i hans liv, og udpegede dem, som efter hans mening var skyld i det.

En kvinde, som bor på Jens R.'s vej, fortæller til Der Spiegel, at han faldt ned af en trappe i opgangen for nogle år siden og kom slemt til skade. Siden ændrede han sig.

Han havde ifølge kvinden gjort sig uvenner med sine naboer og endda lagt sag an mod en familie, som, han mente, var ansvarlig for trappestyrtet, fordi den havde ladet ting ligge og flyde i opgangen.

Øjenvidne i Münster: Alle løb skrigende væk

En underbo beskriver Jens R. som rar, men også en mand uden fornemmelse for de sociale koder. Han havde således talt i endeløse monologer om bl.a. sin problematiske barndom.

Underboen var en af dem, som modtog e-mailen, som Jens R. havde sendt til sine bekendte. Det fik manden til at henvende sig til politiet, som over for Der Spiegel bekræfter, at man har kendskab til e-mailen, som dog ikke gav indtrykket af, at manden var til fare for andre.

Fra 2015 til 2016 blev der rejst tre sager imod Jens R. for henholdsvis trusler, hærværk, flugt fra et uheld og bedrageri. Alle sager blev dog lagt ned.