Tysk parlamentsmedlem efter Münster-angreb: En imitator slog til, og islamapologeter jubler

Konkrete informationer var der ikke mange af, da Beatrix von Storch lørdag gik på Twitter for at ytre sig om, hvad der netop var sket i den tyske by Münster.

Her vidste man, at flere var blevet dræbt, efter at en varevogn var kørt ind i menneskemængden foran en restaurant. Men hvem gerningsmanden var, og med hvilket motiv han havde kørt dødskørslen, vidste ingen endnu.

Tysk politi: Gerningsmanden i Münster handlede alene

Ikke desto mindre skrev parlamentsmedlemmet, som tilhører det indvandringskriske parti Alternative für Deutschland:

»Wir schaffen das (vi klarer den, red.),« efterfulgt af en vred emoji.

Udsagnet var en sarkastisk henvisning til kansler Angela Merkels enslydende motto, som hun flere gange har ytret i forbindelse med flygtningestrømmen mod Tyskland.

51-årig kvinde og 65-årig mand mistede livet ved påkørslen i Münster

Dermed hentydede Beatrix von Storch også til, at der måtte være tale om islamistisk terror, og det faldt flere for brystet.

»Den menneskelige anstændigheds kompas er ude af funktion hos den, som ikke bare kan have medfølelse og sørge,« sagde Jan Korte fra partiet Die Linke til AFP og fortsatte:

»Den, som bruger en sådan tragedie som et politisk instrument, har spillet politisk og moralsk fallit.«

Tysk minister: Intet tyder på islamistisk motiv for dødskørsel

SPD's næstformand Ralf Stegner var enig og skrev på Twitter:

»Den tragiske ulykke i Münster kalder folk frem, som vil bruge den som et politisk instrument og udnytte de pårørende til ofrene - det er skammeligt.«

Også fra andre Twitter-brugere lød der kritik.

»Der findes mennesker, som ikke er intgrerbare. Og Beatrix von Storch er helt sikkert én af dem,« skrev den tyske komiker Dieter Nuhr.

Da det kom frem, at gerningsmanden bag varevognsangrebet var tysk statsborger og efter alt at dømme ikke havde haft et islamistisk motiv, lød det fra Beatrix von Storch.

Øjenvidne i Münster: Alle løb skrigende væk

»En imitator af islamisisk terror slår til. Og bagatelliserings- og islam-er-mangfoldig-apologeterne jubler. Jublens omfang er et bevis på, at alle netop ser den fornægtede fare: Islam vil atter slå til. Spørgsmålet er ikke om, men hvornår.«

To personer blev dræbt og 20 såret, da en 48-årig mand lørdag eftermiddag kørte en varevogn ind i menneskemængden. Gerningsmanden, som ifølge tyske medier har haft psykiske problemer, skød efterfølgende sig selv. Politiet efetrforsker stadig i motivet til gerningen.