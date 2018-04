Kæmpe bombe fra 2. Verdenskrig fjernet fra tysk baghave: 26.000 tyskere evakueret

Et sprængfarligt levn fra 2. verdenskrig skabte søndag morgen tumult i den tyske by Paderborn.

En gammel britisk bombe på intet mindre end 1,8 ton skulle fjernes, efter den i sidste måned dukkede op i en tysk baghave. Her havde den ligget begravet blot 80 cm. under jordoverfladen, siden den engang faldt i krigen. Det skriver dpa international.

Mere end 26.000 tyskere måtte forlade deres hjem, mens to hospitaler, et universitet og adskillige plejehjem ligeledes blev evakueret. Det samme gjalt for alle de andre bygninger inden for risikozonen, der var udregnet til en radius af 1,5 km omkring bomben.

Bomben blev opdaget ved et tilfælde af et byggesjak, der stod for ombygningen af en tysk families hus.

Undervejs bidrog mere end 1.000 frivillige med en hjælpende hånd til brandmænd, politi og beredskabstjenester for at sikre, at alle beboere i området kom sikkert ud af farezonen.

Efterfølgende lykkedes det sprængstofeksperter at fjerne bomben.

Selvom det er sjældent, at hospitaler og universiteret skal rømmes, er det ikke unormalt, at der dukker bomber op fra 2. verdenskrig. Der er dog altid en risiko tilstede, når så farligt materiale skal håndteres i beboede områder.

I et lignende tilfælde i 2012 gik det galt under det, der skulle have været en kontrolleret detonation af en gammel brandbombe fra krigen. Ingen kom heldigvis til skade, men hundredevis af ruder blev knust i et tætbeboet område i München.