Tysk politi: Gerningsmanden i Münster handlede alene

Intet tyder på, at der er medgerningsmænd på fri fod, efter lørdagens påkørsel i den tyske by Münster, hvor to personer blev dræbt og omkring 20 såret af en mand i en varevogn.

Det oplyser tysk politi søndag, og afliver dermed frygten for medsammensvorne.

Vidner berettede umiddelbart efter den voldsomme episode, at to personer var sprunget ud af bilen og flygtet fra stedet efter angrebet. Derfor undersøgte politiet muligheden for medgerningninsmænd, men nu er jagten altså indstillet, da beviserne ikke bakker påstanden op, oplyser en talskvinde til det tyske nyhedsbureau DPA.

Overblik: Det ved vi om påkørslen i Münster

En mand i en varevogn kørte lørdag eftermiddag ind i en menneskemængde på et centralt beliggende torv i Münster, hvorefter han skød og dræbte sig selv inde i køretøjet.

Ifølge politiet handlede han alene, og der er ingen antydning af terroristisk baggrund for angrebet, men gerningsmanden, havde psykiske problemer, erfarer avisen Süddeutsche Zeitung.

Der er angiveligt tale om en 48-årig tysk statsborger fra Münster med fornavnet Jens, beretter en stribe tyske medier.

Øjenvidne i Münster: Alle løb skrigende væk

Indenrigsministeren i Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, har bekræftet, at gerningsmanden var tysk statsborger, og at intet tyder på, at der var et islamistisk motiv for ugerningen.

De to uskyldige dødsofre var en 51-årig kvinde og en 65-årig mand.

Søndag formiddag har politiet i Münster ophævet en række af de afspærringer, der hurtigt blev sat op rundt om i byens centrum efter dødskørslen. Dog er selve pladsen, hvor angrebet fandt sted, stadig lukket af.