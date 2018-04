Tysk minister: Intet tyder på islamistisk motiv for dødskørsel

Indenrigsministeren i Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, bekræfter nu, hvad flere tyske medier allerede har rapporteret om. Nemlig at den formodede gerningsmand, som tidligere lørdag kørte en varevogn ind i menneskemængden i den tyske by Münster, var tysk statsborger.

Det siger han ifølge Reuters og AP.

Samtidig lyder det, at der på nuværende tidspunkt ikke er noget, der tyder på, at der var et islamistisk motiv for gerningen, men at der fortsat efterforskes i alle retninger.

Tyske medier: Formodet gerningsmand havde psykiske problemer

Ifølge Reul døde i alt tre personer, heriblandt gerningsmanden, som skød sig selv. Tidligere lød det, at fire var døde.

Flere tyske medier har erfaret, at den formodede gerningsmand er en 48-årig mand med psykiske problemer, som boede i Münster.

Angela Merkel siger i en skriftlig udtalelse, at hun er »dybt rystet« over det »skrækkelige,« som er sket i Münster.

»Der bliver nu gjort alt tænkeligt for opklare gerningen og støtte ofrene og deres pårørende,« lyder det.

Indenrigsministeriet bekræfter: Fire døde, efter at varevogn kørte ind menneskemængde

Også den nytiltrådte tyske indenrigsminister, Horst Seehofer (CSU), erklærer sig »bestyrtet« over hændelsen og forsikrer om, at politiet arbejder på højtryk for at opklare sagen.

20 personer blev såret ved hændelsen. Heraf skal seks være i livsfare.