Tysk medie Gerningsmand havde psykiske problemer

Tre personer blev dræbt og adskillige såret, da en varevogn kørte ind i en menneskemængde uden for en restaurant i den tyske by Münster lørdag eftermiddag.

Og mens det for mange vakte minder om tidligere terrorangreb, hvor lastbiler er blevet brugt som våben, erfarer Süddeutsche Zeitung, at det formentlig ikke var terror.

Den formodede gerningsmand, som efterfølgende skød sig selv, skal således have været en etnisk tysk mand med mentale problemer.

Indenrigsministeriet bekræfter: Fire døde, efter at varevogn kørte ind menneskemængde

Ifølge Bild var manden 48 år og ikke tidligere straffet. Politiet skal nu være i færd med at undersøge hans lejlighed for sprængstoffer.

Ifølge tv-kanalen NDR siger en talsperson for delstaten Nordrhein-Westfalens inderigsministerium, at man hverken kan »bekræfte eller dementere« oplysningen.

Det tyske indenrigsministerium har ifølge tyske medier bekræftet, at fire, heriblandt gerningsmanden, døde, men talsperson for politiet i Münster taler ifølge Frankfurter Allgemeine Zeitung om mindst tre døde, heriblandt den formodede gerningsmand. Derudover skal 20 være såret, seks af dem er angiveligt i livsfare.

Politiet har på Twitter flere gange opfordret til, at man ikke lytter til eller spreder rygter om hændelsen, men holder sig til, hvad der bliver bekræftet.

Angela Merkel siger i en skriftlig udtalelse, at hun er »dybt rystet« over det »skrækkelige,« som er sket i Münster.

»Der bliver nu gjort alt tænkeligt for opklare gerningen og støtte ofrene og deres pårørende,« lyder det.

Også den nytiltrådte tyske indenrigsminister, Horst Seehofer (CSU), erklærer sig »bestyrtet« over hændelsen og forsikrer om, at politiet arbejder på højtryk for at opklare sagen.