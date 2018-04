Norge kan blive ramt af storkonflikt søndag morgen

Den første storstrejke i 18 år kan søndag morgen blive en realitet i Norge.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Bliver parterne på det private arbejdsmarked i Norge ikke enige om en ny overenskomst senest midnat natten til søndag, kan en storstrejke bryde ud.

35.000 medlemmer af de norske fagforeninger LO og YS kan gå i strejke allerede søndag morgen klokken 06.00.

Yderligere 200.000 privatansatte kan efterfølgende havne i strejke, hvis strejken udvides.

Bryder strejken ud søndag morgen, vil det på den første dag særligt være den offentlige transport, der vil blive mærket.

Også flere medarbejdergrupper i industrien, blandt andet fødevareindustrien, kan blive ramt af strejken.

Præcis hvilke faggrupper, der udtages til strejke, afhænger af, hvilke dele af forhandlingerne som parterne ikke bliver enige om.

Stridspunkterne i de norske forhandlinger er blandt andet forholdene omkring pension, løn og krav om transport, kost og logi, skriver Bergens Tidende.

I forhold til pension er de gældende regler i Norge, at ansatte først optjener pension fra arbejdsgiveren efter de første 90.000 tjente norske kroner.

Fagforeningerne kæmper for, at pensionen fremover kan optjenes allerede fra første tjente krone, mens arbejdsgiverne mener, at en sådan løsning bliver for dyr.

Et andet stridspunkt i forhandlingerne drejer sig om, at flere private arbejdsgivere er begyndt at kræve, at ansatte selv betaler rejseomkostninger i forbindelse med pendling fra og til arbejde.

Fagforeningerne ønsker, at arbejdsgiverne betaler sådanne omkostninger, som de tidligere har gjort.

Men arbejdsgiverne kæmper omvendt for at holde reglerne åbne, så de bedre kan konkurrere med de virksomheder, der benytter sig af udenlandsk arbejdskraft.