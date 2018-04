Flere døde, efter at mindre lastvogn kørte ind i gruppe af mennesker i tysk by

Politiet er talstærkt til stede i byen Münster, nord for Dortmund, hvor en mindre lastvogn er kørt ind i en gruppe mennesker, som sad uden for en restaurant. Flere er døde, og der skal også være adskillige sårede.

Illustration: JP

Ifølge Der Spiegel går myndighederne på nuværende tidspunkt ud fra, at der er tale om et angreb. Politiet skal have bekræftet over for flere medier, at gerningsmanden har skudt sig selv.

På Twitter bekræfter politiet i Münster, at der er dræbte.

»Der er døde og sårede. Vær venlige at undgå området,« lyder det.

Politiet opfordrer i øvrigt til, at man ikke lytter til eller spreder rygter om hændelsen, men holder sig til, hvad der bliver bekræftet.

Flere medier kan oplyse, at der ifølge politikilder skal være tre døde og 30 sårede.

Angrebet skete i Münsters gamle bydel, som er fuldstændig afspærret, og ifølge Reinische Post leder politiet efter sprængstoffer.

I december 2016 blev 12 personer dræbt, da en tuneseren Anis Amri kørte en lastbil ind i menneskemængden ved et julemarked i Berlin. Anis Amri flygtede efterfølgende til Italien, hvor han blev dræbt i ildkamp med politiet.

I Stockholm har man lørdag markeret årsdagen for terrorangrebet i den svenske hovedstad den 7. april 2017, som kostede fem personerlivet. Også her var der tale om et angreb med en lastbil.