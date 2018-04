Kvinde udgav sig for at være Grenfell-overlever: Fik fire et halvt års fængsel

Da branden i det 24 etager høje boligkompleks Grenfell Tower endelig blev slukket, havde 71 mennesker mistet livet, og 223 stod uden tag over hovedet.

Men den 47-årige Joyce Msokeri var ikke en af dem.

Det har en domstol fastslået. Hun udgav sig for at være enken til et af ofrene for branden i London og hævdede, at hun selv havde haft held til at flygte den 14. juni 2017.

Som påstået offer for branden boede hun på et Hilton-hotel i ugevis betalt af myndighederne og modtog donationer og gaver fra private, der gerne ville hjælpe de overlevende.

Men det var løgn. Kvinden havde hverken mand eller kæreste og boede ikke i lejligedskomplekset. Hun blev i marts kendt skyldig i bedrageri for omkring 160.000 kr., og nu er strafudmålingen også sket. Fire et halvt års fængsel lyder straffen på for den 47-årige kvinde.

BBC

I retten er det kommet frem, at Joyce Msokeri havde planlagt at kræve forsikringspenge for sin afdøde husbond. Da myndighederne begyndte at ane uråd, overtalte hun en psykisk syg mand til at udgive sig for at være gift med hende. Kvinden fortalte da politiet, at hun pludselig havde fundet sin mand igen, og at han havde boet i en grotte i Kent.

Sagen er ikke den første af sin slags. For nylig blev en 53-årig mand idømt 21 måneders fængsel for bedrageri. Han havde ligeledes boet på et hotelværelse og modtaget gratis mad, tøj og penge fra private donorer, fordi han påstod, at hans kone og søn var blevet dræbt i branden.

Han havde ingen børn eller kone og havde aldrig boet i Grenfell Tower.