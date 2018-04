Russiske fodboldfans har fået advarsel inden Arsenal-kamp

Forholdet mellem England og Rusland er en smule anspændt for tiden, og det har fået Rusland til at advare fordboldfans, der rejser til London for at overvære torsdagens kamp mellem Arsenal og CSKA Moskva.

det skriver NBC.

Omkring 500 CSKA Moskva-fans forventes at rejse til det engelske hovedstad for at overvære den første kamp af en Europa League kvartfinale.

Overblik: Sådan er den diplomatiske krise med Rusland forløbet

England har givet Rusland skylden for et giftangreb mod den tidligere spion, Sergej Skripal i byen Salisbury. Rusland har dog indtil videre benægtet ethvert kendskab til angrebet, og har for nyligt beskyldt England for selv at stå bag angrebet.

Spændingerne mellem de to lande har derfor fået den russiske ambassade i England til at udstede en advarsel, hvori de beder de russiske fodboldfans om at respektere den britiske lovgivning på grund af noget de kalder en "anti-Rusland-kampagne, der lige nu kører i Storbritannien".

»Vi beder om, at man svarer på alle spørgsmål vedrørende ens besøg på en klar og relevant måde i paskontrollen. Undgå jokes. Vi beder fans om at undgå konflikter med lokale og autoriteter og om at opføre sig med værdighed,« lød det i udmeldelsen på ambassadens hjemmeside.

Rusland: USA og Storbritannien stod bag Skripal-angreb

Et russisk medie har tidligere skrevet, at de russiske CSKA Moskva fans havde planlagt at bære trøjer med skriften "Novichok Tour - 2018".

Novichok er navnet på den nervegift, der er blevet brugt til at forgifte eksspionen og hans datter. Det har dog ikke været muligt for Storbritannien at bevise, at den nervegift der blev brugt mod Skripal, er produceret i Rusland.

Arsenal har sagt til NBC, at det ikke bliver sat ekstra sikkerhed på til kampen torsdag aften, da sikkerhedsforholdene allerede er gode nok.

Ruslands udenrigsministerium: Vesten forsøger at fratage os fodbold-VM

Sidste gang de to fodboldhold mødte hinanden var d. 1. november 2006. Det var angiveligt samme dag den tidligere KGB-agent og Putin-kritiker Aleksandr Litvinenko blev forgiftet med et radioaktivt stof på et hotel i London af to andre tidligere KGB-agenter.

En af de mistænkte i sagen om Litvinenkos forgiftning var til stede ved kampen mellem de to klubber. Der er stadig ønske om at de to mistænkte udleveres til England, men Rusland benægter forbindelse til Litvinenkos død.