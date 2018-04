Det britiske udenrigsministerium påstod i et tweet, at nervegas kom fra Rusland - nu er opslaget slettet

»Analyse lavet af verdens førende eksperter fra Defence Science and Technology Laboratory ved Porton Down har gjort det klart, at der er tale om militærfremstillet novichok nervegas produceret i Rusland.«

Sådan skrev det britiske udenrigsministerium i et tweet den 22. marts i kølvandet på det giftangreb, der blev begået i Salisbury tidligere på måneden mod en tidligere russisk agent og hans datter.

Siden er opslaget blevet slettet igen, og ministeriet har udtalt, at det skyldes, at opslaget ikke »gengav den britiske ambassadør Laurie Bristows ord korrekt«. Det var angiveligt ham opslaget citerede, skriver det britiske medie Sky News.

Rusland: USA og Storbritannien stod bag Skripal-angreb

Lederen af Porton Down laboratoriet har tidligere udtalt til Sky News, at man ikke kunne bevise, at den nervegas, der blev brugt til at forgifte eks-spionen Sergei Skripal og hans datter, blev produceret i Rusland.

En talsmand fra udenrigsministeriet slår dog fast, at Storbritannien stadig mener, at Rusland er ansvarlig for giftangrebet.

»Intet af det her ændrer ved, at det er vores vurdering, at Rusland var ansvarlig for denne skamløse og hæmningsløse handling. Det internationale samfund er enig, der er ingen anden plausibel forklaring,« udtaler talsmanden til Sky News.

Løkke: Uomtvisteligt at Rusland står bag giftangreb

Den russiske regering brugte afsløringen af det slettede tweet til at understrege, hvad Rusland mener om beskyldningerne. Den russiske regering mener, at angrebet var designet til at skyde skylden på Rusland for at isolere landet.

»Jeg drager den konklusion, at der ingen illusioner er, de havde udpeget den skyldige fra starten, og de vil ikke give op på den politik,« udtaler Ruslands viceudenrigsminister Sergei Ryabkov til det russiske medie Interfax News.

Rusland har onsdag anmodet om et møde i FN's Sikkerhedsråd torsdag for at få diskuteret de britiske beskyldninger.