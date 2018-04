Franske jernbanearbejdere strejker i opgør med Macron

På perronerne rundt om i Frankrig må mange pendlere kigge langt efter deres tog tirsdag og formentlig også i de kommende uger eller måneder.

Tirsdag indledte de franske jernbanearbejdere en omfattende strejke i protest mod præsident Emmanuel Macrons planer om at reformere togdriften.

Næsten hver anden medarbejder ved de franske jernbaner, SNCF, er ikke på arbejde tirsdag.

Det betyder, at mange af de tog, der normalt bringer pendlere fra forstæderne til Paris i morgenmyldretiden, er aflyst.

Også højhastighedstoget TGV er ramt. Kun hver ottende afgang kører som normalt.

Strejkehelvede kan bryde ud i Frankrig: »Det stopper ikke hverken i morgen, heller ikke næste måned og heller ikke om tre måneder« Men præsident Macron holder fast i reformerne.

Jernbanearbejdernes fire største fagforeninger har opfordret til to dages strejke for hver fem dages arbejde. Det kan komme til at vare tre måneder i alt.

Ifølge de franske fagforeninger handler det ikke kun om tog og jernbaner.

- Vi forsvarer den franske offentlige service, ikke kun jernbanearbejderne, siger Emmanuel Grondein, chef for Sud Rail, der er en af de fire fagforeninger bag strejken.

En meningsmåling viser imidlertid, at over halvdelen af franskmændene mener, at jernbanearbejdernes strejke er uberettiget.

Strejkeglade franskmænd: Når en tur i svømmehallen ender i frustration og bandeord Franskmændene er verdenskendt for deres strejkelyst. I år er der flere grunde til, at den er ekstra aktuel.

Præsident Macron har fremlagt planer om at reformere SNCF og gøre togselskabet til en overskudsforretning. Fagforeningerne mener, at han baner vejen for privatisering af togdriften.

De er desuden bange for, at de kan miste garantier om livslang ansættelse, årlige lønstigninger og gode muligheder for tidlig pension.

Hvis Macron vinder kampen mod fagforeningerne, vil det åbne for reformer på blandt andet uddannelsesområdet og pensioner.