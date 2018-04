Puigdemont anker afgørelse om tiltale for oprør og misbrug

Den tidligere catalanske præsident Carles Puigdemont, som er tilbageholdt i Tyskland og venter en mulig udlevering til Spanien, har appelleret en afgørelse fra Spaniens højesteret om at retsforfølge ham.

Spanien ønsker således Puigdemont udleveret på anklager om oprør og statsundergravende virksomhed. Det sker i forlængelse af en forfatningsstridig uafhængighedserklæring sidste år.

Men Carles Puigdemont mener, at tiltalen mod ham er uberettiget.

Det fremgår af en 85 sider lang ankebegæring, som nyhedsbureauet AFP har set. Heri beder advokat Jaume Alonso-Cuevillas om, at tiltalepunkterne mod Puigdemont og flere andre catalanske separatister bliver erklæret ugyldige.

I begæringen anmoder Puigdemonts advokat også om, at retten dropper anklagen om oprør og misbrug af offentlige midler mod Puigdemont. Det samme gør sig gældende for den tidligere regionale minister Clara Ponsati.

Begge flygtede fra Spanien til Belgien, efter at regeringen i Madrid erklærede en folkeafstemning om Cataloniens selvstændighed i oktober ugyldig.

I sidste uge meldte Clara Ponsati sig til politiet i Skotland, hvor hun bor og arbejder.

Hun har sagt, at hun vil kæmpe for at undgå udlevering til Spanien fra Skotland.

Hun mener, at hun som separatist ikke kan være sikker på en retfærdig behandling ved Spaniens domstole.

Carles Puigdemont blev anholdt i Tyskland søndag 25. marts på baggrund af en europæisk arrestordre. Dagen efter forlængede en domstol i Neumünster hans varetægtsfængsling.

Den 55-årige Puigdemont var forud for sin anholdelse i Finland, hvor han blandt andet skulle mødes med finske politikere. Det var planen, at han skulle rejse ud af landet igen lørdag eftermiddag.

Men afrejsen blev tilsyneladende fremskyndet, da Finland modtog en arrestordre på ekspræsidenten fra Spanien.

På det tidspunkt var Puigdemont dog allerede på vej gennem Sverige og efterfølgende Danmark i bil.

Hvis han kendes skyldig, kan han risikere at få op til 25 års fængsel.