Frankrig vil bruge 1,5 millarder euro på kunstig intelligens

Torsdag lovede den franske præsident Emmanuel Macron, at staten vil investere 1,5 milliarder euro i udvikling af kunstig intelligens for at forhindre hjerneflugt og for at kunne hamle op med amerikanske og kinesiske tech-giganter på sigt.

Det skriver ABS-CBN.

Investeringen er en del af en strategi for kunstig intelligens, der bygger på en rapport fra College de France i Paris. Rapporten viser, at Frankrig halter bagud og lægger især vægt på fordele ved at prioritere kunstig intelligens.

Nyfundet kæmpeorgan er kroppens støddæmper: Blev opdaget ved en rutineundersøgelse

Macron mener, at det vil være en investering, der vil skabe flere jobs og samtidig vil kunne skabe konkurrence til amerikanske firmaer, der dominerer markedet i Europa, heriblandt Google og Facebook.

»Der er ikke nogen chance for at kunne kontrollere effekterne (af disse teknologier), eller at have noget at sige om de negative effekter, hvis vi er bagud på området fra start,« sagde præsident Macron torsdag på en konference i Paris foran flere franske ministre, forskere og topchefer.

Ét af de tiltag som Macron især lagde vægt på var, at der skulle sørges for bedre muligheder, når man havde taget en uddannelse i Frankrig. Især når det kom til uddannelse af computeringeniører og matematikere for at forhindre hjerneflugt til eksempelvis USA og Kina.

Frankrig er nemlig ifølge eksperterne bagud, når det kommer til kunstig intelligens. De er derimod godt med i løbet, når det kommer til uddannelse af dem, der skal arbejde med den kunstige intelligens.

Du behøver ikke at fortrække en mine: Dit ansigt afslører dig alligevel

Planen for statens nye investering i kunstig intelligens er inspireret af matematikeren Cedric Villani, der tidligere har vundet den matematiske pendant til nobelprisen, Fields-medaljen.

Han udtaler til rapporten, at hjerneflugten til Silicon Valley og Kina må være et bevis på, at det franske uddannelsessystem er yderst velfungerende. Det blev på konferencen omtalt som "spild" at Frankrig betaler for at uddanne specialister, der i stedet tager til USA for at arbejde.

Rapporten lagde også vægt på, at der skulle laves et bedre samarbejde mellem staten og og private firmaer, for at holde de bedste hjerner i hjemlandet.

Macrons plan for at forbedre mulighederne for virksomheder og forskere har muligvis allerede båret frugt. Både Samsung Electronics, Fujitsu og Google-ejede Deepmind har annonceret at de vil fremskynde deres planer om at lave afdelinger i Paris.