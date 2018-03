Vatikanet vil undervise i djævleuddrivelse

Vatikanet vil afholde et kursus i eksorcisme for præster i næste måned pga. øget efterspørgsel på den gamle praksis verden over.

Det skriver The Guardian.

Ifølge The Guardian har en italiensk præst beskrevet, at antallet af folk, der mener, de er besat af dæmoner er fordoblet. Det antages, at der er ca. 500.000 personer i Italien, der mener, at de er besatte.

Sidste år fortalte den kristne tænketank Theos, at eksorcisme var en praksis, der kun blev mere populær i Storbritannien. især Pinsekirken havde en enorm stigning i antallet af eksorcismer.

Har paven sagt, at "et helvede findes ikke" - Vatikanet har travlt med at affeje interview

Benigno Palilla, en eksorcist fra Sicilien, har rapporteret, at antallet af dæmoniske besættelser på øen er tredoblet på få år. Han mener, at undervisning i djævleuddrivelse er meget vigtigt.

»En selvlært eksorcist laver helt klart fejl. Jeg mener også, at man skal have en lærlinge-periode, ligesom mange professionelle har haft,« siger han til Radio Vatikan.

Og det bliver der altså gjort noget ved. Fra d. 16-21. april holder Vatikanet det nye kursus i eksorcisme i Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum i Rom, der er Vatikanets undervisningsinstitut.

Paven vaskede fødder på romerske fanger i minde om ydmyg Jesus

Kurset har fokus på eksorcisme med særligt udgangspunkt i befrielsesbønnen, som ofte bliver brugt i forbindelse med djævleuddrivelse.

Pave Frans har tidligere udtalt at, djævleuddrivelsen er en nødvendighed for personer, der er ramt af besættelse.

»Hvis en præst bliver gjort opmærksom på en ægte spirituel forstyrrelse, må han ikke tøve med at henvise til dem, der i bispedømmet er ansvarlige for denne specielle og nødvendige opgave, nemlig eksorcister.«