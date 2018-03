Belgisk prins tog til fest uden tilladelse - nu skal han betale del af sin apanage tilbage

Han er lillebror til den belgiske konge, kong Philippe, og er blevet kendt som "den forbandede prins".

Fredag var 54-årige prins Laurent atter i centrum, da de belgiske parlamentsmedlemmer skulle stemme om, hvorvidt man skulle inddrage en del af hans apanage eller ej, skriver BBC.

Det sker efter, at prinsen kom i modvind blandt sine landsmænd og regeringen, da han i fjor deltog i en jubilæumsfest for den kinesiske hær på den kinesiske ambassade i Bruxelles.

Det skyldes, at prinsen ikke forinden havde søgt om tilladelse fra det belgiske udenrigsministerium til at deltage i fejringen, som han ellers er blevet pålagt at gøre det, når han har planer om at deltage i aktiviteter i embeds medfør.

»Hvis et medlem af kongefamilien har kontakt med repræsentanter for en fremmed magt, kan han ikke gøre det uden regeringens tilladelse. Så simpelt er det,« lød det fra Peter Buysrogge fra det belgiske parti Nieuw-Vlaamse Alliantie sidste år.

Og den manglende tilladelse kommer nu til at koste prinsen på pengepungen.

Således besluttede parlamentsmedlemmerne, at han skal betale 15 pct. af sin årlige apanage, der ligger på omkring 2,3 mio. kr., i straf.

Inden afstemningen havde prins Laurent skrevet et tresiders langt brev til parlamentet, hvori han argumenterede for, at han som kongelig ikke er i stand til at arbejde for at forsøge sig selv, og at han derfor har brug for hele sin apanage.

Det er ikke første gang, at den 54-årige prins gør sig uheldigt bemærket.

Han har tidligere fået adskillige fartbøder og har i tråd med den tilsyneladende seneste misere også tidligere besøgt præsidenten i Den Demokratiske Republik Congo på eget initiativ og mødt libyske diplomater, mens Muammar Gaddafi stadig sad ved roret i det nordafrikanske land.

Selv mener prins Laurent ikke, at han har gjort noget galt. Han mener derimod, at adskillige politikere og sågar hans egne familiemedlemmer burde lade ham være i fred. Det oplyste han forrige år til tv-stationen RTL Belgique.