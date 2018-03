Dansk forskning er truet af brexit

LONDON/BRUXELLES — Bekymringen stiger på danske universiteter og blandt forskere, mens uret tikker ned mod Storbritanniens exit fra EU.

Samarbejdet med briterne er intenst, og de seneste fire år har 579 projekter med dansk og britisk deltagelse fået støtte via EU’s forskningsprogram Horizon 2020, viser en opgørelse fra Videnskabsministeriet.

Vi er alle meget bekymrede for forskningen. Vi ved, hvor vigtigt det er at have Storbritannien med. Hvis de forlader samarbejdet, vil det være en katastrofe. Carlos Moedas, EU’s forskningskommissær Vi er alle meget bekymrede for forskningen. Vi ved, hvor vigtigt det er at have Storbritannien med. Hvis de forlader samarbejdet, vil det være en katastrofe.

Men når Storbritannien træder ud, er det som udgangspunkt farvel til det samarbejde, og det vil gøre ondt, forudser en række centrale aktører.

»Det vil være et stort tab for dansk forskning, hvis der ikke findes en god måde at samarbejde med briterne på efter brexit,« siger Kim Brinckmann, vicedirektør, Forskning & Innovation på Københavns Universitet.

Han tilføjer, at et hårdt brud med briterne på forskningsområdet vil svække kvaliteten af forskningen i hele Europa.

»En katastrofe«

De kommende måneder vil en del af brexit-forhandlingerne mellem Bruxelles og London handle om forskningen. På forhånd siger EU’s forskningskommissær, Carlos Moedas, at han håber på en aftale, der bevarer briterne i forskningssamarbejdet. Men han er usikker.

En aftale om forskningen kræver nemlig, at EU og Storbritannien også enes om alle andre skilsmissedele – herunder handelsrelationer og den betændte grænse mellem Irland og Nordirland.

»Når vi har en forhandling om så mange dele, er intet aftalt, før alt er aftalt. Vi er alle meget bekymrede for forskningen. Vi ved, hvor vigtigt det er at have Storbritannien med. Hvis det forlader samarbejdet, vil det være en katastrofe. Forskning fungerer på den måde, at jo flere man er sammen, des mere får man ud af det,« siger Moedas.

Forskningsminister Søren Pind (V) betegner sig som »stilfærdig optimist« i forhold til at få en forskningsaftale. Men han siger også, at »brexit er en alvorlig beslutning, og det kan ikke nytte at foregøgle, at alting kommer til at fungere, som det gjorde før«.

»Oxford og Cambridge er toppen af poppen. Det nyder dansk forskning stor glæde af. Vi kan godt finde nogle andre at samarbejde med. Der er jo bare ikke så mange erstatninger for de bedste i verden,« siger Søren Pind.