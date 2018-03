Har paven sagt, at helvede ikke findes?

Tvivlen har spredt sig efter, at paven er blevet citeret for at at benægte helvedes eksistens i en af Italiens største aviser.

Journalist og redaktør for den landsdækkende italienske avis La Repubblica, Eugenio Scalfari, har citeret paven for de kontroversielle udtalelser om, hvad der sker med mennesket efter døden.

Bispesædet i Rom, Den Hellige Sol, har udgivet en pressemeddelelse, hvori der står, at den længere artikel, der blev udgivet i avisen La Repubblica onsdag, er "frugten af forfatterens egen rekonstruktion" og altså ikke "en trofast og præcis transskription af den hellige faders ord".

I artiklen beskriver Scalfari, at han har spurgt paven, hvor "onde sjæle" ender, hvorefter han har citeret paven for at svare: »De bliver ikke straffet. De, der beder om forladelse, modtager Guds tilgivelse og kommer i samme række som dem, der tilbeder ham. Men dem der ikke angrer, og derfor ikke kan tilgives, forsvinder. Et helvede findes ikke, men forsvinden af syndende sjæle findes.«

Vatikanet har bekræftet, at Eugenio Scalfari havde et aftalt møde med paven weekenden før påske, men at der ikke var blevet givet tilladelse til et interview.

Den Hellige Sol har derefter udtalt, at »ingen citering i artiklen bør opfattes som en pålidelig transskription af den hellige faders ord.«

Scalfari er i Italien kendt for hverken at optage eller tage noter ved interviews med højstående personligheder. Han er tidligere blevet kritiseret for at have fejlciteret paven, da han i 2014 skrev i en artikel, at paven ville afskaffe synden.

Ateisten Eugenio Scalfari og pave Frans har haft et nært venskab siden 2013. Venskabet er før blevet kritiseret, hvorefter Scalfari har udtalt, at det ofte var paven, der ville mødes, da han nød at diskutere og udveksle tanker med ikke-troende.