Sad 13 år i fængsel for mord: Nu får han 18 mio. svenske kroner i erstatning

I sommeren 2017 blev svenske Kaj Linna frikendt for et 13 år gammelt mord i den nordsvenske by Kalamark, der ligger omkring 200 kilometer fra Haparanda ved den svensk-finske grænse.

På det tidspunkt havde Kaj Linna siddet fængslet i 13 år, dømt for mordet. Siden frifindelsen har han og hans advokater kæmpet for at få erstatning fra den svenske stat.

Nu har den svenske justitiekansler (regeringens højeste ombudsmand, red.) besluttet at Kaj Linna skal have 18 mio. svenske kr., hvilket svarer til lige over 13 mio. danske kr.

Det skriver flere svenske medier, herunder Expressen.

Beløbet er ifølge Kaj Linnas advokat Thomas Magnusson det højeste, det svenske retssystem nogensinde har udbetalt i erstatning.

Kaj Linna selv har planlagt en noget speciel fejring.

»Jeg skal ud og bygge en stentrappe. Det bliver min måde at fejre det på,« siger han til Expressen.

Kaj Linna er bosat på El Hierro-øen, som er en del af De Kanariske Øer.

Da Kaj Linna blev frifundet i sommer skete det på baggrund af manglende tekniske beviser, samt at et vidne havde afgivet falske oplysninger.

Egentlig krævede Linna og hans advokat en erstatning på mellem 20 og 25 mio. svenske kr., men både Linna og Thomas Magnusson udtrykker stor tilfredshed med, at sagen nu er afsluttet.